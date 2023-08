Huomenna alkava hiphop-festivaali Blockfest on loppuunmyyty

Blockfest on jo toista vuotta K18-tapahtuma ja kokonaisuudessaan anniskelualuetta. ”Tämä lisää tapahtuma-alueen viihtyvyyttä, kun kaikki voivat liikkua vapaasti keikalta toiselle”, kertoo Blockfestin markkinointipäällikkö Evelin Ellermaa.



Laadukkaan artistikattauksen lisäksi yhteisöllisyyden luominen on yksi Blockfestin tärkeimmistä tavoitteista. ”Aiempinakin vuosina olemme onnistuneet siinä hienosti. Tänä vuonna kävijöille on luotu myös entistä parempia elämyksiä ja palveluita sekä täysin uudistettu mobiilisovellus. Odotamme innolla porttien aukeamista”, toteaa Blockfestin Festival Director Kalle Kallonen.



”Haluamme tukea tapahtumassa nuorten mielenterveyttä ja tarjota halukkaille keskustelumahdollisuutta rennon positiivisessa ilmapiirissä. Mikä olisikaan parempi paikka kuin festarit.”



Tämän vuoden tapahtuman pääyhteistyökumppaneina toimivat Visa, Samsung Galaxy ja Cult Energy Drink. Tukikumppaneina ovat muun maussa Parempi Mieli -hanke ja Välitä!. Yhteistyön myötä Blockfestin festivaalialueelle on jalkautuneina mielenterveys-, päihde- ja seksuaaliväkivaltatyöhön erikoistuneita henkisen turvallisuuden tukihenkilöitä, jotka tunnistaa vaaleansinisistä Miten menee? -huomioliiveistä. ”Haluamme tukea tapahtumassa nuorten mielenterveyttä ja tarjota halukkaille keskustelumahdollisuutta rennon positiivisessa ilmapiirissä. Mikä olisikaan parempi paikka kuin festarit”, Kallonen kertoo.

Tapahtuman viralliset jatkot järjestetään Tampereen sydämessä Nokia Arenalla perjantaina sekä lauantaina 18.–19. elokuuta klo 23-04 (K-18). Iltojen ohjelma koostuu artistien live-vedoista, yllätysvieraista sekä erilaisista dj-seteistä.



”Blockfestit on täysin oma maailmansa, joka juhlii hiphop -kulttuuria ja hengittää hyvää fiilistä musiikista. Odotamme paikalle ainakin saman verran yleisöä kuin viime vuonna”, Kallonen iloitsee.

Blockfest 2023 -festivaalin esiintyjät ovat:

PE 18.8.

Playboi Carti, A$ap Ferg, Destroy Lonely, Ken Carson, Lil Tjay, Cledos, KPC Show, Kube, Lauri Haav, Mikael Gabriel, Ares, Bizi, Etta, jambo, Jami Faltin, Jore & Zpoppa, MELO, Pihlaja, Venetia Special, Yrjänä

LA 19.8.

Akon, Metro Boomin, D-Block Europe, Gettomasa, Bladee, Costi, Isac Elliot, Raye, Sexmane, Ahti, Eevil Stöö, Ege Zulu & Swengarit, Fabe, Fresh `23, Joe L, Korelon, Nebi, Shrty, Turisti, Tuuli, VITUN ISO ROTSI, Yeboyah