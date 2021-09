Huomenna vietetään koulumaitopäivää

Maidontuotanto perustuu Suomessa hyvin kasvavan nurmen viljelyyn. Nurmiviljelyä tutkitaan ja kehitetään parasta aikaa niin, että nurmien hiilensidontaa saataisiin tehostettua. Nurmella ja lehmien lannalla on myös oleellinen merkitys maan kasvukunnon parantamisessa ja biodiversiteetin lisäämisessä.

- Maidontuotanto on vastuullista ja sitovaa työtä. Lehmistä on pidettävä huolta 24/7. Suomessa on tehty jo pitkään työtä maidon hygieenisen laadun eteen. Maitotiloilla ja koko maitoketjussa joka päivä tehtävän tarkan työn ansiosta saamme nauttia ensiluokkaisen laadukkaasta maidosta ja maitotuotteista, muistuttaa maitoasiamies Marjukka Mattio.

Maito ja ravitsevat maitotuotteet sopivat kaikenikäisille

Maidossa on proteiinia, kalsiumia, monia vitamiineja ja hivenaineita. Maito kuuluu suomalaiseen ruokakulttuuriin ja perinteisiin, ja suomalainen maitotuotevalikoima on monipuolinen ja laaja.

- Erilaisista tuotteista löytyy joka makuun sopiva maitotuote, hyvään arkeen ja juhlavampaan herkutteluun, kertoo ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.

- Aterialla nautitun maito- tai piimälasillisen lisäksi maito kannattaa muistaa myös osana maistuvia välipaloja koulun jälkeen. Koululainen osaa itse surauttaa smoothien, ja kotoisan omenapaistoksen teko sopii koko perheen yhteiseksi puuhaksi. Itsetehdyn välipalan koostumusta ja makua esimerkiksi sokerin suhteen on helppo säädellä. Syksyisiin välipaloihin sopivat erityisen hyvin kotimaiset, raikkaat satokauden marjat ja hedelmät.

Kokeile Heidi Siivosen välipalareseptejä: helppo välipalasmoothie ja kauraomenapaistos vaniljakastikkeella.



Heidin reseptit täällä: https://www.mtk.fi/-/koulumaitopaiva

Lue myös: https://www.mtk.fi/-/maitotilalla-pidetaan-hyvaa-huolta-lehmista

Lisätiedot:

Marjukka Mattio, maitoasiamies, MTK, 050 533 8924

Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK, 040 568 8802