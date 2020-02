Huoneistokeskuksen uudistettu premium-välityspalvelu Unique vastaa kiinteistönvälitysalan kasvaviin asiakastarpeisiin

Huoneistokeskus tunnisti, että asuntomarkkinoilla on kuluttajasegmentti, jolle vahva visuaalisuus ja asunnon monikanavainen markkinointi on erityisen tärkeää. Palvellakseen entistä paremmin myös näitä asiakkaita Huoneistokeskus uudisti Unique®-palvelunsa. Unique on brändin premium-palvelu, jossa visuaalisuus ja jokaisen asunnon uniikit erityspiirteet saavat arvoisensa huomion.

Huoneistokeskuksen uudistettu Unique-palvelu vastaa tarpeeseen erottua, inspiroida ja tuoda kunkin asunnon erityisyys esiin. Konsepti nojaa vahvaan visuaalisuuteen, monikanavaiseen markkinointiin sekä läsnäoloon oikeissa asuntounelmoinnin kanavissa sosiaalisessa mediassa. ”Ensiluokkainen asiakaspalvelu ja ammattitaito ovat asioita, joista Huoneistokeskus on aina ollut tunnettu. Haluamme palvella entistä paremmin myös niitä vaativia asiakkaita, joille visuaalisuus on erittäin tärkeää sekä samalla tuoda jokaisen asunnon parhaan potentiaalin esiin”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa sanoo. Unique hioo asunnot aarteiksi Unique-palvelulla myytävä asunto hiotaan konseptin palvelulupauksen mukaisesti asuntojen aarteeksi. Uudistuneeseen Unique-palveluun kuuluu sisustussuunnittelijan tekemä stailaus ja ammattilaisen toteuttama valokuvaus, joiden avulla jokaisesta asunnosta tuodaan parhaat puolet esiin. Asuntojen esittelyteksteissä hyödynnetään sisustuslehtimäistä tarinankerrontaa ja välitetään asunnon tunnelma myös sanallisesti. Unique-kohteen markkinointi räätälöidään kullekin asunnolle erikseen. ”Uskon, että Unique-asiakkaita löytyy erityisesti isoimmista kaupungeista mutta myös uniikkien loma-asuntojen omistajista”, Hintsa sanoo. Huoneistokeskuksella on voimakkaat kasvutavoitteet, joita myös uuden Uniquen lanseeraus tukee. ”Haluamme, että uudistumme asiakkaidemme parhaaksi niin markkinoinnin kuin visuaalisuuden saralla. Samalla näemme, että Unique on ennen kaikkea työväline omalle henkilöstöllemme palvella asiakkaitaan entistä monipuolisemmin. Tavoitteemme on rekrytoida tänä vuonna kymmeniä uusia ammattitaitoisia välittäjiä ja uskomme, että Unique herättää kiinnostusta tehokkaana asunnonvälityksen työkaluna myös kiinteistönvälittäjien keskuudessa”, Hintsa sanoo. Huoneistokeskuksen kumppanina Unique-konseptin uudistuksessa on toiminut Isobar. Lisätietoa: Anu-Elina Hintsa, liiketoimintajohtaja, Huoneistokeskus Oy

anu-elina.hintsa@huoneistokeskus.fi

puh. 050 482 3807 https://www.huoneistokeskus.fi/unique