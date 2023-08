Huono itsesäätely älypuhelimen käytössä yhteydessä nettishoppailuaddiktioon

Älypuhelimen ärsykkeet toimivat sytykkeenä shoppailuriippuvuudelle

Verkko-ostaminen älypuhelimen avulla on yhä sujuvampaa ja tarjoaa helppoa pakoa arjesta. Älypuhelimet mahdollistavat ostosten tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalisten maksutapojen kehittyminen tekee rahanmenosta entistä huomaamattomampaa. Nämä tekijät ruokkivat shoppailuaddiktiota.

Suomen 18-29-vuotiasta väestöä kattavasti edustavassa kyselytutkimuksessa (N=1000) havaittiin, että vaikeudet säädellä matkapuhelimen käyttöä voimistivat taipumusta shoppailuaddiktioon. Mikäli kuluttajalla oli heikon itsesäätelyn lisäksi esimerkiksi vaikeuksia sivuuttaa matkapuhelimen ilmoituksia tai olla jatkuvasti vilkaisematta puhelintaan, oli taipumus shoppailuaddiktioon vahvempi.

– Tämä on ymmärrettävää, sillä iso osa matkapuhelimeen tulevasta viestinnästä on kohdennettua markkinointia, tutkijatohtori Jussi Nyrhinen toteaa.

Shoppailuaddiktio tiedostetaan usein vasta, kun tulee rahaongelmia

Vaikka shoppailuaddiktiota ei ole diagnosoitu varsinaiseksi sairaudeksi, on sillä samoja piirteitä kuin muilla riippuvuuksilla, kuten ylenpalttisuus, turtuminen ja uusiutuvuus sekä vieroitusoireet ja mielialan muutokset. Pahimmillaan shoppailuaddiktio voi johtaa vakaviin taloudellisiin ja sosiaalisin ongelmiin.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että shoppailuaddiktit huolestuvat taloudestaan vasta, kun merkkejä velkaantumisesta alkaa ilmetä. Taloudellisten seurausten huono tiedostaminen osaltaan edistää shoppailuriippuvuuden muodostumista.

Itsesäätely- ja digitaitojen opetus tärkeää jo varhaisella iällä

Itsesäätely on taito, jota jokainen voi kehittää. Tämän vuoksi myös kodeissa ja kouluissa olisi tärkeää opettaa itsesäätelytaitoja digiympäristöissä.

– Sen sijaan, että kouluissa kiellettäisiin älypuhelimien käyttö, tulisi lapsia ja nuoria opettaa käyttämään älylaitteita rakentavalla tavalla, Nyrhinen painottaa. – Myös taloustaitojen opetus auttaa budjetoimaan ja seuraamaan talouttaan, hän jatkaa. Vastuu tästä on myös nuorten vanhemmilla.

Vastuu älypuhelimen käyttöön ja verkko-ostamiseen liittyvistä ongelmista kuuluu myös markkinoijille ja teknologiayrityksille. Tämä on haasteellista, koska monen verkossa toimivan yrityksen ansaintamalli perustuu käyttäjien sitouttamiseen. Lainsäädäntö ja uudet digitaaliset työkalut voivat tässä tilanteessa tarjota ratkaisuja digiteknologioiden ongelmakäytön rajoittamiseen.

Tutkimus on osa DigiConsumers-tutkimushanketta, joka on saanut rahoitusta Strategisen tutkimuksen neuvostolta ja Suomen Akatemian COVID-19 -lisärahoituksesta.

Tutkimusjulkaisu:

Nyrhinen, J., Lonka, K., Sirola, A., Ranta, M., & Wilska, T.-A. (2023). Young adults' online shopping addiction: The role of self-regulation and smartphone use. International Journal of Consumer Studies, 1–14. https://doi.org/10.1111/ijcs.12961

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Jussi Nyrhinen, jussi.nyrhinen@jyu.fi, +358 040 8054459