HUS aloittaa lapsettomuushoidot lahjasukusoluilla

HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan lapsettomuushoidot laajenevat, kun hoidot lahjoitetuilla munasoluilla ja siittiöillä alkavat. Hoitoja varten tarvitaan lahjasukusoluja vapaaehtoisilta luovuttajilta.

Hedelmöityshoidot lahjasukusoluilla ovat nyt tarjolla julkisen terveydenhuollon varoin potilaille, joiden omat sukusolut puuttuvat tai ovat viallisia. Lähetteitä lahjasukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin voi tehdä marraskuusta 2019 lähtien. Tays aloittaa hoidot samanaikaisesti, ja muut kolme yliopistosairaalaa käynnistävät toimintansa lähiaikoina.

HUSin Sukusolupankki etsii luovuttajia

Jotta lahjasukusoluilla tehtävät lapsettomuushoidot voidaan aloittaa, HUS etsii munasolujen ja siittiöiden luovuttajia. Lahjasukusoluja käytetään julkisella sektorilla HUSin toiminnassa.

”Suomessa lähes viidesosa kaikista hedelmöityshoidoista tehdään lahjasukusoluilla. Hoitoja on tähän asti tehty lähes yksinomaan yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla. Hoitojen tarve on suuri ja luovuttajista on jatkuva pula. Mitä enemmän luovuttajia saamme, sitä nopeammin voimme potilaita auttaa”, HUSin Lisääntymislääketieteen yksikön lahjasoluprojektista vastaava erikoislääkäri Viveca Söderström-Anttila toteaa.

”Toivomme, että saisimme suomalaiset liikkeelle myös sukusolujen luovuttajina. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan Suomen syntyvyys on voimakkaassa laskussa. Kun laajennamme julkisen terveydenhuollon palveluita lahjasukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin, pääsemme auttamaan aivan uusia potilasryhmiä.”

Lahjasukusoluilla voidaan auttaa potilaita, joiden omien sukusolujen tuotanto on vakavasti häiriintynyt. Toimivien sukusolujen puuttumisen taustalla voi olla esimerkiksi geneettinen poikkeavuus tai aiemmin annettu syöpähoito. Naisilla myös munasarjojen leikkaus endometrioosin tai kasvaimen takia saattaa johtaa munasarjatoiminnan hiipumiseen ennenaikaisesti. Lahjasukusoluja voidaan tarvita myös tilanteessa, jossa henkilö on vakavan perinnöllisen sairauden kantaja. Lisäksi naisparit ja yksin lasta toivovat naiset tarvitsevat luovutettuja siittiöitä tullakseen raskaaksi.

Munasoluja voi luovuttaa perusterve 22–35-vuotias nainen. Siittiöiden luovuttajan tulisi olla perusterve 20–45-vuotias mies. Suomessa luovutetusta sukusolusta syntyneellä henkilöllä on 18 vuotta täytettyään oikeus saada selville luovuttajan henkilöllisyys. Tiedon saannin edellytyksenä on, että vanhemmat ovat kertoneet lapselle, miten hän on saanut alkunsa. Sukusoluluovuttajalla ei ole juridisia oikeuksia eikä velvoitteita liittyen syntyvään lapseen.

HUSin Lisääntymislääketieteen yksikkö sijaitsee Tilkan Viuhkassa (Mannerheimintie 164a, Helsinki).