HUS-alueelle tartuntatautilakimuutoksen mukainen päätös – turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimijoita, esimerkiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia, varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys on voimassa 25.2.–14.3.2021 välisen ajan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 24.2.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa lukuisia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

yksityiset elinkeinonharjoittajat

kunnat ja kuntayhtymät

uskonnolliset yhdyskunnat

julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös on voimassa 25.2.–14.3.2021 ja se on väliaikaisen tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen. Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Toimijoiden tehtävä suunnitelma lähikontaktien estämiseksi

Tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos velvoittaa toimijat noudattamaan yleisiä hygieniaohjeita yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa ilman erillistä määräystä. Jos yleiset hygieniavelvoitteet eivät riitä hillitsemään epidemiatilannetta, aluehallintovirasto voi määrätä, kuten Etelä-Suomen aluehallintovirasto 24.2.2021 on tehnyt, että tilojen käyttö järjestetään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Aluehallintovirasto ohjaa toimijoita yleisellä tasolla uuden määräyksen toteuttamisessa. Pyrimme mahdollisimman pian tuottamaan vastauksia yleisimpiin kysymyksiin UKK-palstallemme sivustolle avi.fi.

Alueen terveysviranomaisia kuultu – tartuntojen ilmaantuvuus korkea

Aluehallintovirasto voi toimialueellaan tai usean kunnan alueella tehdä tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisen päätöksen, kun 14 viimeisimmän päivän aikana todettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 25 ja kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen.

HUS-alueella koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin minkään muun sairaanhoitopiirin alueella. Uusien tartuntojen viikoittainen määrä on noussut nopeasti ja suuri osa tartunnoista jää jäljittämättä. Myös herkästi tarttuvien virusmuunnosten osuus kaikista tartunnoista on kasvanut nopeasti. Aluehallintovirasto teki päätöksensä kuultuaan ensin sairaanhoitopiirin koordinoimaa koronatilanneryhmää, pääkaupunkiseudun koronaryhmää sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL).

Aluehallintovirasto jatkaa HUS-alueen rajoitusten kokonaisuuden arviointia. Tartuntatautilain uusi pykälä 58 g mahdollistaisi myös alueen asiakas- ja toimitilojen väliaikaisen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi, jos se on epidemiatilanteen vuoksi välttämätöntä. Myös yksittäinen kunta voi tehdä sulkemispäätöksen omalla alueellaan.

Epidemiatilanne edellyttää myös muiden määräysten ja suositusten noudattamista

Vaikka tartuntatautilain 22.2.2021 voimaan astunut muutos ei koske ravintoloita, niiden toimintaa ohjaa voimassa oleva tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 a ja siitä annettu valtioneuvoston asetus. Niiden mukaan ravintoloiden toiminta pitää järjestää terveysturvallisesti. Aluehallintovirasto valvoo velvoitteiden toteuttamista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on lisäksi voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.2.2021 antama määräys kokoontumisrajoituksista: alueella on sallittua järjestää enintään kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

THL, HUS ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä. Jokaisen on syytä noudattaa suosituksia omalta osaltaan.

