Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi tehtävien rajoitusten vähentämisestä, jatkamisesta ja tiukentamisesta käydään keskustelua. HUS ei esitä rajoitusten tiukentamista. Nykyisiä laajoja rajoituksia tulee pääosin jatkaa.

Uudenmaan matkustusrajoitus tehtiin tilanteessa, jossa tartuntojen määrä Uudellamaalla oli selkeästi suurempi kuin muualla maassa. Rajoitus tehtiin ennen kaikkea muiden maakuntien suojaksi. ”Päätös matkustusrajoituksen jatkamisesta koskettaa itse asiassa enemmän muuta Suomea kuin Uuttamaata. Mielestämme matkustusrajoitus on ollut perusteltu, koska sillä on pyritty turvaamaan terveydenhuollon resurssien riittävyys koko maassa sairastumisten lisääntyessä ja maakunnissa on saatu lisäaikaa valmistautumiseen”, toteaa HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

”Meillä ei ole vahvaa näkemystä Uudenmaan matkustusrajoituksen jatkamisen tarpeellisuudesta, mutta nyt ei ole oikea aika purkaa muita rajoituksia”, sanoo Tuominen. ”Jos Uudenmaan matkustusrajoitusta ei jatketa, tulee väestölle tiedottaa, että sukuloimaan tai mökeille matkustavien tulee edelleen huolehtia fyysisen etäisyyden säännöistä ja käsihygieniasta”, jatkaa Tuominen.

Päätökset muiden rajoituksien jatkosta tulee tehdä ennusteiden pohjalta ja niiden tekemisessä tulee hyödyntää koko maan tilannekuvaa sekä epidemiassa pidemmälle edenneiden maiden tietoja.

Tartunnan saaneiden ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä HUSissa on pysynyt hallinnassa ja seuraa varsin hyvin THL:n ennusteen matalampaa käyrää. ”Näyttäisi, että nyt tehdyt rajoitukset ovat tehonneet ja tilanne on pysynyt hallinnassa. On epävarmaa, olisiko vielä tiukemmista rajoituksista hyötyä, mutta haittaa esimerkiksi tiukasta ulkonaliikkumiskiellosta varmasti olisi ihmisten jaksamisen kannalta”, sanoo HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.