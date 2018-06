HUS hankkii silmätautien ostopalveluita yli 34 miljoonalla eurolla

HUS on tehnyt uuden hankintapäätöksen silmätautien ostopalveluista. Avohoidon piirissä olevia toimenpiteitä ostetaan kuudelta yksityiseltä sopimustoimittajalta. Kilpailutettu hankinta kattaa vuodet 2018 - 2022 ja sen kokonaisarvo on 34,52 miljoonaa euroa.

HUS on tähänkin saakka ostanut potilailleen sopimustoimittajilta silmälääkärin poliklinikkakäyntejä, lasiaispistoshoitoja, laserhoitoja ja näkökenttä- ja kuvantamistutkimuksia. Tämän ostopalvelujärjestelmän piiriin porrastuvat potilaat, joiden sairaus vaatii erikoissairaanhoitoa (eli eivät ole perusterveydenhuollon hoidettavissa tai seurattavissa), mutta eivät kuitenkaan vaadi sairaalassa tapahtuvaa tutkimusta. Lähtökohtana maksusitoumuksen saamiselle on, että vain erikoissairaanhoitolain mukaiset tarpeelliset käynnit tulevat sen piiriin. Terveystarkastusten luonteiset käynnit eivät tähän järjestelmään kuulu, eivätkä myöskään palveluseteleinä toteutetut kaihileikkaukset.

Vuonna 2017 näitä suoritteita (käyntejä ja tutkimuksia) ostettiin yhteensä 101 762 kappaletta. Nyt HUS kilpailutti (Hankintalaki, 1397/2016) palveluntuottajat sopimuskaudelle 2018 - 2022. Tavoitteena uudessa kilpailutuksessa oli hillitä kustannuksia, turvata potilaille oikea-aikainen palvelunsaanti ja taata laadukas kaikki silmäsairaudet huomioiva hoito myös ostopalvelupotilaille. Uusi sopimuskausi koskee HUSin uutta palvelutarvetta eikä siten esimerkiksi maksusitoumuksia, jotka on annettu ennen uusia sopimuksia.

Tarjouskilpailu jaettiin sairausryhmittäin osioihin. Kaikille ostettaville palveluille määrättiin hintakatto mitä tarjoaja ei saanut ylittää. Hinnan lisäksi kilpailutus perustui laatukriteereihin. Laatupisteitä sai tarjottavasta potilasvolyymistä, useammasta toimipisteestä sekä useasta tarjotusta palveluryhmästä.

Sopimustoimittajiksi valittiin seuraavat palveluntuottajat: Coronaria Silmäklinikka Oy, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Suomen Terveystalo Oy, Ullanlinnan silmälääkärit Oy, Silmäasema Silmäsairaala Oy ja Pihlajalinna Lääkärikeskus Oy.

Uuden sopimuksen mukaiset toimeksiannot jaetaan valittujen sopimustoimittajien kesken kilpailutuksessa syntyneen etusijajärjestyksen mukaisesti. HUSilla on kuitenkin oikeus poiketa kaikissa osioissa 1-8 etusijajärjestyksestä, mikäli yksittäisen potilaan yksilöllinen hoidon tarve tilaajan arvioinnin mukaan on tarpeen.

Toimeksiantojen potilasohjaus etusijajärjestyksessä:

Osio 1: Silmälääkärin tutkimuskäynnit, silmätutkimuspaketit, Osio 7: Erilliset tutkimukset ja Osio 8: Lapsipotilaiden hoito

Uudet toimeksiannot jaetaan valittujen sopimustoimittajien kesken muodostuneen etusijajärjestyksen perusteella.

Osio 2: Verkkokalvopotilaat + pistokset

Sija 1= 70 % tai prosenttiosuus, johon toimittaja on sitoutunut, jos osuus on pienempi kuin 70 %

Sija 2= 30 % ja ensimmäisen toimittajan prosenttiosuus joka jää maksimiprosenttiosuudesta

Osio 3: Glaukooma, Osio 4: YAG-laser, Osio 5: Verkkokalvon lasertoimenpiteet ja Osio 6: SLT lasertoimenpide

Sija 1= 50 % tai prosenttiosuus, johon toimittaja on sitoutunut, jos osuus on pienempi kuin 50 %

Sija 2= 30 % ja ensimmäisen toimittajan prosenttiosuus joka jää maksimiprosenttiosuudesta

Sija 3= 20 %

Sija 4 eteenpäin: sijojen 1-3 toimittajien ylivuotopotilaat

Ostopalveluiden sopimuskausi on kaksi vuotta ja sopimuskausi alkaa 18.6.2018. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella optiovuodella. Option käytöstä päättää HUS ja se voi käyttää optiotaan kaikkien tai vain osan toimittajien osalta. Hankinnan kokonaisarvo koko neljän vuoden sopimuskaudelta on noin 34 520 000 euroa ja vuosiarvo noin 8 630 000 euroa.

Lisätiedot:

Erna Kentala

Toimialajohtaja

Pää- ja kaulakeskus

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala

050 427 2562