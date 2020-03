HUS järjestää tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30

HUSissa todettu kuudes koronavirustartunta 2.3.2020 18:58:18 EET | Tiedote

HUSissa on tänään todettu koronavirustartunta työikäisellä mieshenkilöllä, joka kuuluu perjantaina 28.2.2020 todetun tartunnan saaneen lähipiiriin. Tartunta oli odotettu ja henkilö on hyväkuntoinen. Altistuneita selvitetään. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 7 koronasvirustartuntaa. Lisätietoja: HUSin internetsivuilla: www.hus.fi/korona THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19