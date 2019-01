HUS-kuntayhtymän hallitus kokoontuu maanantaina 14.1. klo 8.30

Tietojärjestelmähäiriöistä on otettu opiksi 11.1.2019 10:21 | Tiedote

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi 11.1.2019 tutkintaselostuksen HUSissa marraskuussa 2017 tapahtuneista tietojärjestelmähäiriöistä. HUSissa oli 7.-8.11.2017 laaja tietoliikenteen häiriötilanne, joka vaikutti muun muassa potilastietojärjestelmien toimintaan. - Tilanne oli vakava ja vaikutusalue oli laaja. Sairaaloiden toimintaa kyettiin pääosin jatkamaan, vaikka osa ajanvarausvastaanotoista jouduttiin perumaan. Tilanne pysyi hallinnassa ja henkilökunta toimi ohjeistuksen mukaisesti, sanoo HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Tapahtuneesta on kulunut runsas vuosi. Tapahtuneen jälkeen myös HUSissa tehtiin selvityksiä ja käynnistettiin toimintavarmuutta parantavien toimenpiteiden tekeminen. Myös valmiutta vastaavien ongelmien kohtaamiseen on parannettu. Henkilökunnan kanssa on käyty läpi jatkuvuussuunnitelmia. Uuden potilastietojärjestelmä Apotin suunnittelussa ja ohjeistuksessa on huomioitu tapahtumasta saatuja oppeja. HUS Tietohallinnossa on uusittu toimintaprosesseja, ohjeistusta