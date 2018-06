HUS lisää palveluita äitiysneuvoloissa

HUS on ollut alusta lähtien mukana Ison Omenan äitiysneuvolan toiminnassa Espoossa. Viime keväänä vastaava toiminta aloitettiin Itäkadun perhekeskuksessa Helsingissä palvellen nimenomaan itähelsinkiläisiä synnyttäjiä. Kokemukset erikoissairaanhoidon jalkautumisesta neuvolaan ovat hyvät ja toimintaa laajennetaan.

Vuonna 2017 avatussa Ison Omenan neuvolassa on työskennellyt säännöllisesti HUSin naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä sekä raskausdiabeteksen ja synnytyspelkojen hoitoon erikoistuneita kätilöitä.

- Vastaanottotoiminnan lisäksi erikoissairaanhoidon henkilökunnan tehtäviin on kuulunut neuvolan henkilökunnan osaamisen kehittäminen. Neuvolatoiminnan lomassa terveydenhoitajan on helppo konsultoida erikoissairaanhoidon lääkäriä ja tarvittaessa on asiakkaan mahdollista päästä vastaanotolle jopa saman tien, kertoo linjajohtaja Veli-Matti Ulander HUSista.

HUSin tavoitteena on ollut parantaa lasta odottavien perheiden lähipalveluja sekä vahvistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Palaute sekä asiakkailta että henkilökunnalta on ollut positiivista.

- Pilotin tulosten perusteella voidaan sanoa, että uusi toimintamalli on ollut hyödyllinen ja kustannuksia säästävä. Erikoissairaanhoidon saavutettavuus on parantunut, kertoo Ulander.

Ison Omenan neuvolan ja Itäkadun perhekeskuksen hyvien kokemusten pohjalta on suunnitteilla erikoissairaanhoidon toiminnan käynnistäminen Raaseporin neuvolassa ja vuonna 2019 avattavassa Kallion perhekeskuksessa.