HUS ostaa enemmistöosuuden Orton Oy:stä ja vuokraa sairaalatiloja Invalidisäätiöltä

HUS:n hallitus päätti kokouksessaan 20.11.2017 ostaa 90 prosenttia Orton oy:n osakkeista. Kaupan hinta on 1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi HUS tekee 10 vuoden vuokrasopimuksen Invalidisäätiön kanssa Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevista sairaalakiinteistöistä.

Ortonin osake-enemmistön oston taustalla on HUS:n tavoite lisätä kilpailukykyä ja HUS-alueen ulkopuolelta tulevien potilaiden määrää. Kapasiteetin lisääminen on yksi olennainen edellytys paremmalle menestymiselle ulkokuntapotilaiden hoitamisessa. Orton Oy:n nykyinen palvelutoiminta liitetään synergisellä tavalla osaksi HUS-konsernin toimintaa.



Ruskeasuon sairaalakiinteistöjen vuokraamisen taustalla on HUS:n tarve saada lisätilaa erityisesti operatiivisten erikoisalojen toiminnoille. Leikkaussalien lisäksi myös polikliiniselle vastaanottotoiminnalle tarvitaan tiloja. Ruskeasuon kiinteistöön sijoittuisi alkuvaiheessa silmätautien poliklinikka- ja leikkaustoimintaa, kipupoliklinikan toimintoja ja neurokirurgian selkäkeskuksen toiminnot. Lisäksi Ruskeasuon sairaalakiinteistön vuodeosastopaikoilla tullaan hoitamaan Orton oy:n potilaita ja Hyksin oy:n vuodeosastopotilaita.



Vuoden 2018 talousarvion käsittely jatkui



Edellisen kerran HUS:n hallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 30.10.2018. Tuossa kokouksessa keskusteltiin lyhyesti asiakasmaksuista ja asia jäi virkamiehille jatkovalmisteltavaksi.



Valtioneuvosto muutti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta marraskuussa 2015 siten, että asiakasmaksuihin sisältyi tasasuuruinen 27,5 prosentin erilliskorotus vuoden 2016 alusta.



HUS:n keräämien tietojen mukaan 19 sairaanhoitopiiristä 12 sairaanhoitopiiriä soveltaa vuonna 2017 asiakasmaksuasetuksen mukaisia enimmäismaksuja, HUS ja kolme muuta sairaanhoitopiiriä on tehnyt asiakasmaksuihin ainoastaan indeksitarkistukset ja kolme sairaanhoitopiiriä soveltaa edellisten välimuotoa.



Laskelmien mukaan asiakasmaksuasetuksen mukaisten enimmäismaksujen käyttöönotto maksukatto huomioiden lisäisi HUS:n tuloja 18-20 miljoonaa euroa. Psykiatrian asiakasmaksuja ei korotettaisi.



Hallitus päätti, että HUS:ssa korotetaan asiakasmaksuja siten, että maksujen tulokertymä on 10 miljoonaa euroa enemmän kuin indeksikorotus. Seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys suunnitelmasta maksukorotusten kohdentamisesta eri asiakasmaksulajeihin. Kokoukseen tuodaan myös talousarvio, jossa tuloja on lisätty 10 miljoonalla eurolla sekä esitys summan kohdentamisesta menopuolelle.



Kokouksen pöytäkirja