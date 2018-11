HUS panostaa Meilahden sairaalan anestesia- ja leikkausosaston henkilökunnan työoloihin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 8.11.2018 HUSille kehotuksen puuttua Meilahden sairaalan anestesia- ja leikkausosaston henkilökunnan työkuormitukseen. Jo ennen aluehallintoviraston tarkastusta HUS on suhtautunut tilanteeseen vakavasti ja pyrkinyt monin tavoin panostamaan osaston henkilökunnan työoloihin.

Vuonna 2017 voimaan tulleet keskittämis- ja päivystysasetukset ovat siirtäneet vaativia leikkauksia yliopistosairaaloihin. Kovin paine on kohdistunut Meilahden sairaalan anestesia- ja leikkausosastolle, jonne on keskitetty kaikkein vaativimmat leikkaukset. Osastolla tehdään vuosittain lähes 10 000 leikkausta, joista elinsiirtoleikkauksia on noin 300.

– Olemme ottaneet henkilökunnan kuormituksen vakavasti ja pyrkineet monin keinoin helpottamaan tilannette. Ongelmana on, että monien tehtyjen toimenpiteiden vaikutus näkyy kuitenkin vasta viiveellä, sanoo toimialajohtaja Olli Kirvelä.

Lisää työntekijöitä

Vuonna 2018 Meilahden sairaalan anestesia- ja leikkausosastolle on lisätty 27 sairaanhoitajan, kymmenen välinehuoltajan, kolmen lääkintävahtimestarin ja neljä anestesialääkärin vakanssia. Uusien vakanssien myötä Meilahden anestesia- ja leikkausosastolla on tällä hetkellä yhteensä 250 hoitohenkilöstön vakanssia, joista 222 on sairaanhoitajien. Anestesian erikoislääkäreiden vakansseja on 31, lisäksi erikoislääkäreiden sijaisia on yhdeksän ja erikoistuvia lääkäreitä yhdeksän.

Henkilökuntaa myös lainataan muilta leikkausosastoilta ja sijaisten rekrytointia on tehostettu.

Varallaolo

Normaalien päivystysvuorojen lisäksi henkilökuntaa on varalla muun muassa elinsiirtoleikkauksia varten. Henkilökunta on kokenut tämän erityisen raskaaksi.

– Varalla olevan henkilön tulee olla kokenut sairaanhoitaja. Kestää aikansa, että uudet sairaanhoitajat saavat riittävästi kokemusta voidakseen osallistua kyseiseen toimintaan, minkä jälkeen varallaolo jakautuu useammalle työntekijälle, johtava ylihoitaja Tarja-Leena Neffling sanoo.

Tukea työyhteisölle

Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuutta osa-aikatyöhön ja työaikajoustoihin. Myös työnohjausta tarjotaan kaikille halukkaille. Lisäksi osaston työkuormaa on pyritty pienentämään siirtämällä eräitä päivystysleikkauksia muihin HUSin sairaaloihin.

Syyskuussa on alkanut työyhteisövalmennus, jolla pyritään tukemaan jaksamista.

– Valmennuksella halutaan tarttua arkipäivän kipupisteisiin, ja luoda hyvää ja arvostavaa ilmapiiriä, Tarja-Leena Neffling sanoo.

Työergonomiaan kiinnitetään jatkuvaa huomiota ja henkilökunnalle tarjotaan siinä jatkuvaa koulutusta.

Tukea ammattitaitoon

Hoitohenkilökunnan perehdytystä ja koulutusta on suunniteltu ja kehitetty. Tavoitteena on, että kokemus työn hallinnasta paranee.

Perehdytysohjelman jälkeen käynnistyy mentorointi, jolla pyritään tukemaan osaamisen jatkuvaa kehittymistä. Lisäksi kehitteillä on työskentelymalli, jossa sairaanhoitajat voisivat erikoistua tiettyihin leikkauksiin.

Toimintatapojen kehittäminen

Meilahden anestesia- ja leikkausosastolla on käynnissä useita hankkeita, joilla pyritään kehittämään työn kulkua ja toimintamalleja. Näillä tavoitellaan entistä parempaa työn sujuvuutta.

– Ykköstavoitteemme on aina hyvä ja turvallinen potilaiden hoito, jossa hyvinvoiva henkilökunta on avainasemassa, sanoo toimialajohtaja Olli Kirvelä.