HUS saavutti tavoitemäärän viime vuoden asiakaspalautteissa

HUS nådde målet för mängden kundrespons förra året 16.1.2020 13:10:00 EET | Tiedote

År 2019 hade HUS som mål att samla in 200 000 responsmeddelanden från kunder och patienter. Målet nåddes: HUS fick ifjol nästan 236 000 svar via sina responsenkäter. Den stora mängden beror i synnerhet på att responsen per textmeddelande ökade så kraftigt.