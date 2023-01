HUS styrelse understöder de ändringar som föreslås gällande omfattningen och kostnaderna för projektet Dals samsjukhus.

HUSissa kehitetty tekoälyalgoritmi tunnistaa TT-kuvista aivoverenvuodon 16.1.2023 08:59:52 EET | Tiedote

HUS on ollut mukana kehittämässä tekoälyyn perustuvaa työkalua, joka tunnistaa tietokonetomografiakuvista hengenvaarallisen aivoverenkiertohäiriön, lukinkalvonalaisen verenvuodon. Algoritmin tarkkuus on erinomainen ja sillä on mahdollisuus parantaa potilaiden oikea-aikaista diagnostiikkaa.