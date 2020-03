HUS supistaa kiireetöntä hoitoa asteittain

Koronavirusepidemian aikana noudatettavat kiireettömän hoidon supistamisen periaatteet on päätetty HUSissa. Kiireetöntä hoitoa jatketaan niin paljon kuin mahdollista, mutta samalla valmistaudutaan koronaviruspotilaiden hoidon määrän kasvuun.

Noin puolet HUSin toiminnasta on elektiivistä eli ajanvaraukseen perustuvaa erikoissairaanhoitoa. Osuus vaihtelee merkittävästi erikoisaloittain. HUSissa on tehty päätös kiireettömän hoidon supistamisen periaatteista. Lähtökohtaisesti ajanvaraukseen perustuvaa toimintaa ei supisteta enempää kuin on välttämätöntä.

"Lisääntyvät koronaviruspotilaat tulevat lisäämään supistamisen tarvetta vähitellen, mutta ennusteissa on epävarmuutta ja tilanne elää päivittäin. Suurin osa elektiivisestä toiminnasta voidaan supistaa tarvittaessa hyvin nopeasti, tilanteen mukaan. Näistä syistä elektiivistä toimintaa jatketaan niin paljon kuin mahdollista", sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Poikkeuksen muodostavat toiminnot, joissa potilaiden hoitaminen aiheuttaa merkittävän infektioriskin henkilökunnalle (esimerkkinä ei-kiireellinen hammashoito) ja toiminnot, joissa potilailla on merkittävä pitkittyneeseen tehohoitoon joutumisen riski, eikä hoitoa ole välttämätöntä antaa heti (esimerkkinä osa avosydänleikkauksista). Näitä toimintoja ei jatketa.

Kiireetöntä hoitoa supistetaan myös tilanteissa, joissa hoitoyksikössä ei ole riittävästi henkilökuntaa esim. sairauslomien, koronapotilaiden hoitoon liittyvien lisäkoulutusten tai koronapotilaiden hoitoon siirtymisen vuoksi.

"Emme halua tehdä kiireettömän hoidon supistamista liian aikaisin, koska se kostautuu pitkinä hoitojonoina epidemian jälkeen. Potilashoidon ja henkilöstön osalta tilanne on tällä hetkellä hyvä", Mäkijärvi toteaa.

Potilaiden käynti sairaalassa aiheuttaa kohonneen infektioriskin niin potilaalle kuin henkilökunnallekin. Tämän vuoksi kaikki mahdollinen ajanvaraustoiminta muutetaan sähköiseksi, esimerkiksi puhelimitse tai etävastaanotolla toteutettavaksi.

Potilaisiin ollaan yhteydessä

Potilaisiin, joiden ajanvaraukseen tulee muutoksia koronavirusepidemian vuoksi, ollaan yhteydessä HUSista puhelimitse tai kirjeitse. Toivottavaa on, että ihmiset vastaavat myös tuntemattomasta numerosta tuleviin puheluihin.

HUS on avannut Palvelubotin, joka tarjoaa HUSin palveluihin liittyvää automatisoitua informaatiota, neuvontaa ja ohjausta erityisesti koronaepidemian aikana ja opastaa muun muassa etävastaanottojen käyttöön.

HUS varautuu ennusteita suurempiin potilasmääriin

Koronaviruspandemia johtaa viranomaisten viimeisimpien ennusteiden mukaan Suomessa 4-6 kuukauden kestoiseen epidemiaan, jonka pahin huippu osuu touko-kesäkuun vaihteeseen. Ennusteen mukaan Suomessa on huipun hetkellä noin 900 potilasta sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi, joista 280 tehohoidossa. HUSissa tämä tarkoittaa noin 300 potilasta sairaalahoidossa, joista noin 100 potilasta tehohoidossa. Määrät saattavat vakavammassa skenaariossa lähes kaksinkertaistua tähän ennusteeseen nähden.

HUS sairaaloissa on noin 3000 vuodeosastopaikkaa ja noin 200 teho- ja valvontapaikkaa. Ennusteen mukaan vuodeosastopaikoista kymmenesosa ja teho- ja valvontapaikoista puolet olisivat koronapotilaiden käytössä epidemian huipun yhteydessä. Suurin osa sairaaloiden toiminnasta kohdistuisi edelleen muiden kuin koronapotilaiden hoitoon.

HUS varautuu kaikin keinoin ennusteita merkittävästi suurempiin koronapotilasmääriin muun muassa lisäämällä tehohoitokapasiteettia. Tällöinkin HUSissa jatketaan myös perustehtävän eli muiden kuin koronaviruspotilaiden hoitoa.