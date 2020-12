HUS Syöpäkeskuksen kliininen lääketutkimusyksikkö jäseneksi EIT Health -verkostoon

HUS Syöpäkeskuksen kliininen lääketutkimusyksikkö on hyväksytty jäseneksi European Institute of Innovation and Technologyn, EIT Health -verkostoon. Verkoston myötä yksikölle avautuu uusia mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön sekä uusien lääketutkimusten että translationaalisten hankkeiden osalta.

EIT Health on Euroopassa toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto, jossa on jäseniä 208 eri maista. Verkoston yhteistyökumppaneissa on isoja lääkealan yrityksiä ja pieniä startup-yrityksiä sekä sijoittajia. Mukana on lisäksi useita kansainvälisesti arvostettuja yliopistoja, sairaaloita sekä oppilaitoksia. Verkoston tavoitteena on yhdistää rahoitus, tutkimus ja opetus. Syöpäkeskuksen kliiniselle lääketutkimusyksikölle on keskeistä liittyä suurempaan verkostoon yhteistyökumppaneiden löytämiseksi ja kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseksi. EIT Health -verkosto avaa uusia mahdollisuuksia tehdä yritysyhteistyötä lääketutkimuksissa ja translationaalisissa projekteissa sekä hankkia tutkimusrahoitusta laajemmalti Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa. “Olemme erittäin innoissamme EIT Health -verkostoon liittymisestä ja siitä, että pääsemme tekemään yhteistyötä heidän innovatiivisen asiantuntijaverkostonsa kanssa”, kertoo kliinisen lääketutkimusyksikön ylilääkäri Katriina Peltola HUSin Syöpäkeskuksesta. Pohjoismainen yhteistyö vahvistuu entisestään “HUS on erinomainen lisäys EIT Health -verkostoon ja unelmakumppani niin innovaatioprojekteissa kuin lääketutkimuksissakin. Tällä hetkellä noin 50 prosenttia terveydenhuollon toimijoista on edustettuna Skandinavian verkostossamme (Ruotsi, Tanska ja Viro), ja HUSin liittyessä jäseneksi pohjoismainen yhteistyö vahvistuu entisestään ja kattaa merkittävän osan suomalaisista terveydenhuollon toimijoista”, sanoo EIT Health Scandinavian toimitusjohtaja Erik Forsberg. HUS vahvistaa EIT Health -verkostoa erinomaisilla resursseillaan, joihin kuuluvat Suomen suurin syövänhoitoyksikkö, merkittävä kliininen lääketutkimusyksikkö, Kansallisen syöpäkeskuksen valtakunnallinen ja kansainvälinen verkosto, Helsingin Biopankki sekä laaja FinnGen-tutkimushanke, johon myös yksityissektori osallistuu merkittävissä määrin. ”Datan saatavuus ja tulkinta terveydenhuollon parantamiseksi ovat avainasemassa, kun pyrimme kehittämään terveydenhuoltojärjestelmiämme ja hoitotuloksia. Suomessa on poikkeukselliset valmiudet tehdä tutkimusta käyttäen genomi- ja terveystietorekisteridataa”, Forsberg jatkaa. Lisätietoja: HUS Syöpäkeskus, Kliininen lääketutkimusyksikkö

Ylilääkäri Katriina Peltola

katriina.peltola@hus.fi EIT Health Scandinavia

Toimitusjohtaja Erik Forsberg

erik.forsberg@eithealth.eu Tietoa EIT Healthista Toimimme yhdessä terveen elämän puolesta Euroopassa. EIT Health on laaja ja elinvoimainen yhteisö maailmanluokan terveysinnovoijia, joiden työtä Euroopan unioni tukee. Rajojen yli toimiva verkostomme yhdistää noin 150 huippuluokan kumppaniorganisaatiota, yrittäjää, startupia, ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä liike-elämän, tutkimuksen, opetuksen ja terveydenhuollon aloilta. Päämääränämme on auttaa eurooppalaisia elämään pidempään ja terveellisemmin uudistamalla yritysten toimintaa ja toteuttamalla uusia tuotteita ja palveluita, jotka edistävät terveydenhuoltoa Euroopassa ja vahvistavat talouttamme. https://eithealth.eu/in-your-region/scandinavia/

Avainsanat HUSSyöpäkeskus