Hus.fi uudistuu

HUSin uusi verkkosivusto julkaistaan 1. lokakuuta. Uusi sivusto on entistä asiakaslähtöisempi ja saavutettava.

Uuden sivuston kantava ajatus on potilas- ja asiakaslähtöisyys. HUSin palvelut ja käytetyimmät sisällöt tuodaan sivustolla entistä selkeämmin esiin. Yleinen terveystieto löytyy jatkossa Terveyskylä.fi-palvelusta. Hus.fi palvelee myös yliopistosairaalan muita tärkeitä kohderyhmiä, kuten työnhakijoita, terveydenhuollon ammattilaisia ja tutkijoita.

Sivusto on saavutettava sekä teknisesti että sisällöltään, ja palvelu skaalautuu erilaisiin päätelaitteisiin, kuten älypuhelimiin ja tabletteihin. Uudistettua sivustoa voi käyttää erilaisten teknisten apuvälineiden, kuten ruudunlukuohjelmien avulla.

"Saavutettavuus on meille julkisena toimijana erityisen tärkeää. Sairaalan verkkosivuston tulee olla jokaisen saavutettavissa. Suunnittelun ohjenuorina ovat potilas- ja asiakaslähtöisyyden lisäksi toimineet arvomme, joita ovat yhdenvertaisuus, kohtaaminen ja edelläkävijyys”, HUSin viestintäjohtaja Paula Isopahkala sanoo.

Sivuston kieltä ja tapaa puhua on uudistettu helposti lähestyttävämmäksi ja käyttäjää paremmin palvelevaksi. Teksti on yleiskielistä, ymmärrettävää, selkeää ja nopeasti silmäiltävää. Myös tämä on osa saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

"Jatkamme sivuston kehitystyötä myös julkaisun jälkeen. Esimerkiksi kieliversiot laajenevat lokakuun aikana ja työ saavutettavuuden parissa jatkuu. Kehitämme sisältöjä ja koko palvelua myös muilta osin saamamme palautteen perusteella", verkkouudistuksen tuotepäällikkö Heli Vanhatupa kertoo.