HUSin alueella todettu ensimmäinen omikronvariantin aiheuttama koronavirustartunta

Tartunnan saanut on hiljattain palannut Suomeen Ruotsiin suuntautuneelta matkalta. Tartunta todettiin 30.11. otetussa testissä. Tartunnanjäljitys on tehty. Perheenjäsenten lisäksi ei ole muita altistuneita. Perheenjäsenet on testattu ja heidän testituloksiaan odotetaan.

Muut henkilön kanssa lähikontaktissa olleet on tavoitettu ja ohjattu testiin. Lähikontaktissa olleita henkilöitä on kuusi. Kontaktit tartunnan saaneeseen ovat olleet lyhyitä ja kaikissa tilanteissa maskit ovat olleet käytössä.

Suojatoimet pätevät myös virusmuunnoksiin

Omikronvirusmuunnoksen leviämistä voi torjua kuten muitakin koronavirusmuunnoksia: Huolehdi suositusten mukaisesta rokotesuojasta, hyvästä käsi- ja maskihygieniasta sekä turvaväleistä. Jos saat oireita, pysy kotona ja mene tarvittaessa koronatestiin.

THL:n tiedote.

Den svenska versionen av pressmeddelandet publiceras inom kort.

