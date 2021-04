HUSin hallituksen päätökset 26.4.2021: Terveystieteiden tohtori Marja Renholmista uusi hallintoylihoitaja

Jaa

Marja Renholm valittiin hallintoylihoitajaksi.

HUSin hallitus valitsi yksimielisesti HUSin uudeksi hallintoylihoitajaksi terveystieteiden tohtori Marja Renholmin. Hän on toiminut vt. hallintoylihoitajana helmikuusta alkaen, viran edellisen, pitkäaikaisen hoitajan Kaarina Torpan jäätyä eläkkeelle.

Renholmilla on mittava ja vahva kokemus työskentelystä HUSissa. Hän on toiminut erilaisissa hoitotyön ja johtotehtävissä, joista viimeisin työ HYKS-sairaanhoitoalueen johtavana ylihoitajana. Hänellä on myös vahvaa näyttöä useista onnistuneista muutoshankkeista.

Renholm on hiljattain ansioitunut operatiivisen toiminnan johtamisessa poikkeustilanteessa. Hänet palkittiin viime syksynä Sairaanhoitajien koulutussäätiön Venny Snellman –tunnustusapurahalla toiminnastaan erityisesti koronavirusepidemian aikaisesta toiminnasta.

Hallintoylihoitaja vastaa muun muassa hoitotyön strategisesta suunnittelusta ja koordinoi hoitotyön kehittämistä yhdessä johtavien ylihoitajien kanssa. Tehtäviin kuuluu myös hoitotieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan sekä hoitotyön laatujärjestelmän edistäminen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Tuominen (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, s-posti kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

