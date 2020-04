HUSin hallitus kokoontuu maanantaina 20.4.2020 klo 8.30

HUSin johtaminen ja viestintä koronavirusepidemian aikana 9.4.2020 13:59:04 EEST | Tiedote

Kriisitilanteessa tiedon tarve on suuri ja viestintään kohdistuu paljon odotuksia. Pandemian operatiivinen johtaminen on keskitetty ja siitä vastaa johtajaylilääkäri toimitusjohtajan alaisuudessa. Myös koronavirusepidemiaan liittyvä viestintä on keskitetty.