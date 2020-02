HUSin hallitus kokoontuu maanantaina 2.3.2020 klo 8.30

HUSissa todettu koronavirustartunta 26.2.2020 19:29:36 EET | Tiedote

HUSiin hoitoon hakeutuneella työikäisellä suomalaisella naisella on todettu koronavirustartunta (COVID-19). Tartunta varmistui 26.2.2020 iltapäivällä. Tartunta on saatu Milanosta Pohjois-Italiasta. Potilas saapui Suomeen 23. helmikuuta ja hän otti vuorokautta myöhemmin yhteyttä terveydenhuoltoon. ”Potilas toimi ohjeiden mukaisesti ja otti puhelimitse ensin yhteyttä. Riskiarvion jälkeen hänet ohjattiin näytteenottoon”, HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen sanoo. Potilas on osastohoidossa HUSissa. Hän on kuumeinen, mutta hyväkuntoinen. Suomessa hänellä on ollut kontakteja vain kahteen henkilöön. Heidät on tavoitettu ja ohjeistettu pysymään kotioloissa ja heidän terveydentilaansa seurataan. ”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käy läpi tartunnan saaneen matkareittiä ja mahdollisiin lähikontakteihin ollaan yhteydessä. Tiedotamme tästä lisää huomenna”, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen. ”HUSissa on varauduttu ja valmistauduttu erilaisiin epidemioihin jo aiemmin ja heti korona