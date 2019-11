HUSin hallitus kokoontuu maanantaina 25.11.2019 klo 8.30

Runsas antibioottien käyttö saattaa altistaa Parkinsonin taudille 21.11.2019 12:46:30 EET | Tiedote

Suurempi antibioottialtistus on yhteydessä riskiin sairastua Parkinsonin tautiin. Voimakkain yhteys oli laajakirjoisilla sekä anaerobisiin bakteereihin ja sieniin tehoavilla antibiooteilla. Myös antibioottialtistuksen ajankohdalla vaikutti olevan merkitystä. Nämä asiat selviävät juuri julkaistusta HUSin neurologian klinikan tutkimuksesta ”Antibiotic exposure and risk of Parkinson's disease in Finland”.