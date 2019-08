HUSin hallitus kokoontuu maanantaina 26.8.2019 klo 17.00

Juha Tiuraniemi HUS-Kiinteistöjen johtoon 12.8.2019 14:24:39 EEST | Tiedote

HUS-Kiinteistöjen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Juha Tiuraniemi. Toimitusjohtajan paikka tuli avoimeksi, koska nykyinen toimitusjohtaja Mikko Salla siirtyy toisiin tehtäviin. Tiuraniemi aloittaa työnsä HUS-Kiinteistöissä 16. syyskuuta. Tiuraniemi, 45, työskentelee tällä hetkellä Colliers International Finlandin kauppakeskustoimintojen johtajana. Ennen nykyistä tehtäväänsä Tiuraniemi on toiminut Suomen Kauppakeskusyhdistyksen toiminnanjohtajana ja useissa eri tehtävissä kiinteistöalan toimialajärjestössä RAKLIssa. - Odotan innolla, että pääsen aloittamaan uudessa tehtävässäni HUS-Kiinteistöjen toimitusjohtajana. Kyse on Suomen johtavasta sairaalakiinteistöpalvelujen tuottajasta ja on tosi hienoa päästä tekemään työtä tällaisessa yhtiössä ja kehittää sitä edelleen alan johtavana toimijana, Tiuraniemi sanoo. - Arvostan kovasti HUS-Kiinteistöjen ammattitaitoista henkilökuntaa ja arvoja, joissa korostuvat ihminen, asiakas, ammattitaito ja vastuullisuus, Tiuraniemi jatkaa. HUS-Kiinte