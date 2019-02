HUSin hallitus kokoontuu maanantaina 4.2. klo 8.30

Meddelande angående samband mellan bröstimplantat och anaplastiskt storcellslymfom 21.1.2019 15:34 | Tiedote

De senaste dagarna har nyheterna rapporterat om samband mellan texturerade (skrovliga) bröstimplantat och den sällsynta tumörformen anaplastiskt storcellslymfom (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, BIA-ALCL). HUS beslutade hösten 2018 att tillsvidare inte operera in texturerade implantat, och även andra sjukvårdsdistrikt har gått in för liknande riktlinjer för vårdpraxis.