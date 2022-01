HUSin hallitus vaatii valtiota korvaamaan Uudenmaan sote-uudistuksen ICT-muutokset

Laaja lääkevarkaus Naistenklinikalla 20.1.2022 08:14:05 EET | Tiedote

HUS on paljastanut laajan lääkevarkauden Naistenklinikan yksikössä. Tiettävästi yksin toiminut tekijä on saatu kiinni ja varkaudesta on aloitettu poliisitutkinta.