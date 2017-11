HUSin Mielenterveystalo.fi -palvelulla yli satatuhatta käyttäjää lokakuussa

Jaa

Mielenterveystalo.fi -palveluportaali on rikkonut ensimmäistä kertaa sadantuhannen kuukausittaisen käyttäjän rajan. Lokakuun mittari pysähtyi lukemaan 100 584 käyttäjää. Eri sivujakin on lokakuun aikana katseltu yli puoli miljoonaa kertaa. Tämän vuoden kokonaistavoite on miljoona käyttäjää ja tavoitteen toteutuminen on hyvin todennäköistä.

Sadantuhannen kuukausittaisen käyttäjän rajan ylittäminen on vaatinut paljon työtä. Mielenterveystalo.fi -palveluportaalia on nostettu esille monissa eri kanavissa. Lisäksi jalkauttamistyö on käytännössä katsoen päivittäistä. HUSin ylläpitämä portaali on kasvanut valtakunnalliseksi ja käytössä on erinomainen kansallinen aluekoordinaattoriverkosto. Palvelu tarjoaa monipuolisia ja luotettavia asiantuntijoiden luomia sisältöjä, joita tehdään jatkuvasti lisää. Mielenterveystalo.fi sisältää myös ammattilaisten osion ja HUS Nettiterapiat. Mielenterveystalo.fi on osa Terveyskylä.fi -palveluportaalia. Valtaosa käyttäjistä tulee googlen kautta (71 %).

Top viisi kaupungit: Helsinki, Tampere, Turku, Espoo, Oulu.

Suosituimmat sisällöt:

-Itsearviointi BDI-21 (masennuskysely, sekä nuorten että aikuisten sivustolla olevat)

-Ahdistuksen omahoito-ohjelma

-Diagnoosi tietohaku: F60.3 Epävakaa persoonallisuushäiriö www.mielenterveystalo.fi www.terveyskyla.fi Lisätietoja: Marko Muukka, Kehittämispäällikkö, HYKS Psykiatria, IT - psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja 050 427 2049 e-mail marko.muukka@hus.fi

Avainsanat mielenterveystalonettiterapiatterveyskylä

Linkit