HUSin Rahul Raj palkittiin aivovammapotilaan ennustetta laskevasta, tekoälyyn perustuvasta algoritmistä

Algoritmin avulla on mahdollista seurata potilaan ennustetta teho-osastolla kahdeksan tunnin välein, vaikka potilas on tajuton.

Aivovammapotilaan hoitaminen teho-osastolla on haastavaa kolmesta syystä, HUSin neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri Rahul Raj kertoo.



”Ensinnäkin potilas on yleensä tajuton. Ei ole myöskään olemassa mittaria, millä voidaan mitata aivovamman vaikeusaste. Emmekä objektiivisesti tiedä, miten erilaiset hoidot vaikuttavat potilaan ennusteeseen.”



Rajin palkittu tutkimusprojekti tuo helpotusta edellä kuvattuun tilanteeseen. Kyseessä on maailman ensimmäinen tekoälyyn pohjautuvan algoritmi, jonka avulla on mahdollista kvantifioida aivovammapotilaanpotilaiden ennustetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käyttöön saadaan numero asteikolla nollasta sataan kuvaamaan potilaan todennäköisyyttä kuolla aivovammaan.



”Algoritmin avulla pystymme seuramaan potilaan ennustetta teho-osastolla kahdeksan tunnin välein, vaikka potilas on tajuton. Näin saamme myös tietoa siitä, miten erilaiset hoidot purevat ja onko ne hyödyllisiä tai kenties haitallisia”, Raj sanoo.



Työtä tullaan jatkamaan ja olemassa olevaa mallia testaamaan ja kehittämään. Rahul Raj korostaa, että algoritmin koodi on vapaasti saatavissa verkossa. Näin muut tutkijat voivat kehittää sitä.

Rahul Raj sai palkinnon European Association of Neurosurgical Societies -yhdistykseltä.

Lisätiedot:

Neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri Rahul Raj

rahul.raj@hus.fi | p. 050 4270698