HUSin Tammisairaala kokoaa silmäsairauksien hoidon yhteen paikkaan – suunnittelussa tärinäntorjunta on erityisen tärkeää

Kiilamaisen kapealle tontille Meilahteen nousevan Tammisairaalan yhdeksän kerrosta ovat osin maan päällä ja osin syvällä maan alla. Tontin korkeuserot ovat suuret, ja maan päällä näkyy korkeimmillaan seitsemän kerrosta. Maan alla kerroksia tulee olemaan enimmillään neljä.

– Rakenteiden ja kosteudenhallinnan kannalta Tammisairaalan suunnittelu ja rakentaminen on vaativaa. Perustukset valetaan poikkeuksellisen syvälle, noin viisi metriä pohjaveden alapuolelle. Seiniin kohdistuu painetta maasta ja pohjavedestä, kertoo projektipäällikkö Tarja Nakari A-Insinööreistä.

Ensimmäiset runkoelementit nousevat vilkasliikenteisten Paciuksenkadun ja Zaidankadun väliselle tontille kesällä. Parhaillaan työmaalla ovat käynnissä maanrakennustyöt ja perustusten valaminen. Tammisairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2024.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) keskittää uuteen sairaalaan kaikkien silmäsairauksen hoidon nykyisistä seitsemästä eri toimipisteestä. Yli 36 000 neliön tiloihin tulee yli 200 polikliinistä vastaanottotilaa, 15 leikkaussalia ja 12-paikkainen vuodeosasto

A-Insinöörit vastaa HUSin yhteistoiminnallisella kumppanuusmallilla toteutettavan hankkeen rakennesuunnittelusta, akustiikkasuunnittelusta ja kosteudenhallinnasta. Pääurakoitsija on YIT ja pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavat Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy.

Herkät laitteet vaativat hyvää tärinäntorjuntaa

Tammisairaala rakennetaan muuntojoustavaksi ja pitkäikäiseksi. Betoni- ja teräsrunkoisen sairaalarakennuksen tilat muuntautuvat myös muiden kuin silmäpotilaiden hoitoon.

– Rakennuksen runko on mahdollisimman yksinkertainen, jotta talotekniikkaa on helppo siirtää paikasta toiseen tarpeen mukaan. Matalaksi suunniteltu välipohjarakenne mahdollistaa ilmastointikanavien muutostyöt ja kevyitä seiniä on tarvittaessa helppo siirrellä, Nakari kertoo.

Raitiovaunut ja raskas liikenne aiheuttavat sairaalan ympäristössä tärinää, jonka torjunta on huomioitu suunnittelussa erityisen tarkasti. Silmäleikkauksissa käytettävät mikroskoopit ovat äärimmäisen herkkiä tärinälle.

Akustiikkasuunnittelussa keskeistä ovat potilashuoneiden ääneneristys sekä Paciuksenkadulla kulkevien raitiovaunujen ja raskaan liikenteen tärinän vaimentaminen.

Tärinän- ja runkomeluntorjunta on Tammisairaalassa erityisen tärkeää, sillä silmäleikkauksissa käytetään äärimmäisen herkkiä leikkausmikroskooppeja. Akustisten ratkaisujen avulla rakennuksen rakennukseen kohdistuva tärinä ja värähtely vaimennetaan mahdollisimman pieneksi.

– Seinälle maarajaan on rakennettu runkomeluvaimennin Paciuksenkadun puolelle. Sillä varmistetaan, että maaperässä kulkeutuva värähtely ei välity rakennuksen runkoon eikä tällöin aiheuta häiriötä esimerkiksi mikroskooppien toimintaan, akustiikkasuunnittelija Henry Niemi A-Insinööreistä kertoo.

Silmäpotilaiden turvallinen liikkuminen Tammisairaalassa huomioidaan tilojen suunnittelussa monin tavoin. Turvallisuuteen vaikutetaan muun muassa pintamateriaali- ja värivalinnoilla.

– Tammisairaalassa värikontrastit ja huolella mietityt opasteet helpottavat tilojen hahmottamista. Odotustilat erotetaan käytävästä värillisellä lattialla. Materiaaleissa vältetään kiiltäviä pintoja haitallisten häikäisyjen välttämiseksi, kertoo pääsuunnittelija, arkkitehti Niina Rissanen Arkkitehtitoimisto Tähti-Setistä.

Suunnittelu tukee HUSin hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista

Tammisairaalan suunnittelussa edistetään ja tuetaan HUSin hiilineutraalisuustavoitteita.

– Olemme vahvasti sitoutuneet, että HUS on hiilineutraali vuonna 2030. Pyrimme kaikissa hankkeissamme energiatehokkaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin, ja meillä on tekeillä ilmastotiekartta. Selvitämme nykyistä hiilijalanjälkeämme ja keinoja pienentää sitä, kiinteistöjohtaja Vesa Vainiotalo HUS Tilakeskuksesta kertoo.

A-Insinöörit selvitti Tammisairaalan suunnitteluvaiheen alussa mahdollisuutta asettaa vähähiilisyystavoitteita myös rakennusosille ja materiaaleille päästövertailun keinoin.

– Hiilijalanjälkilaskelmissa hyödynnettiin arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun ja talotekniikan tietomalleja. Datapohjaisuus tehostaa ja laajentaa vertailujen tekemistä ja materiaaleihin sitoutuneen hiilijalanjäljen optimointia, A-Insinöörien kestävän kehityksen teknologiavastaava Elli Kinnunen kertoo.

Merkittävin päästöjen aiheuttaja sairaaloissa on toiminnanaikainen energiankulutus. Kaikki HUSin käyttämä sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla. Tammisairaalassa lämmitys ja jäähdytys tuotetaan pääosin kaukolämmöllä ja kaukojäähdytyksellä. Sairaalassa on käytössä maalämpöjärjestelmä energiankierrätykseen ja parkkihallin lämmitykseen hyödynnetään hukkalämpöä.