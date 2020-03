HUSin ulkomailta palaavien työntekijöiden ohjeistus puhututtaa

HUSissa jouduttiin arvioimaan koronavirusepidemia-alueelta palaavan henkilökunnan etätyöpäätöstä uudelleen.

HUS asetti ensimmäisenä julkisena toimijana koronavirusepidemia-alueilta palaavan henkilökunnan seitsemäksi päiväksi etätyöhön. Päätös tehtiin kuluvan viikon tiistaina 10.3. Se vähensi tilapäisesti sairaanhoidon osaajien määrää HUSissa, mutta päätös katsottiin mahdolliseksi, koska se koski vain rajattua joukkoa henkilökunnasta.

Päätöstä jouduttiin arvioimaan uudelleen jo perjantaina 13.3.2020. THL luopui epidemia-alueen määrittelystä 12.3. ja mikäli päätöstä olisi muutettu koskemaan kaikkea matkustamista Suomen rajojen ulkopuolelle, tämä olisi vaarantanut tiettyjen potilaiden hoidon kannalta välttämätöntä toimintaa jo kuluvana viikonloppuna.

”Vaikka HUS on iso toimija, meillä on toimintoja, joissa osaajien määrä on erittäin rajallinen ja näillä osaajilla on erityistaitoja, joita on mahdotonta nopeasti siirtää toiselle osaajalle. Kyse voi olla jopa potilaan henkeä turvaavasta toiminnasta”, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Jotta potilaiden hoito ei vaarannu ja toiminnot pystytään turvaamaan, HUSissa päädyttiin siihen, että koronaviruksen vuoksi tehtyä kategorista etätyöpäätöstä on syytä lieventää siten, että yksittäistapauksissa on pystyttävä käyttämään harkintaa. Kotiin jääminen matkan jälkeen etätyöhön on edelleen mahdollista ja edellytys valtaosalle HUSin henkilökunnasta ja lähtökohtainen käytäntö.

Työntekijä, joka on palannut matkan jälkeen suoraan työhön, velvoitetaan infektiolääkäreiden ohjeiden mukaisesti huolehtimaan suojauksista siten, että tartuttamisriski on minimoitu. Samaa ohjeistusta noudatetaan influenssakaudella myös sellaisten työntekijöiden kohdalla, jotka eivät ole voineet tai halunneet ottaa influenssarokotusta.

”Toivoisin kansalaisilta malttia ja luottamusta siihen, että teemme vallitsevassa tilanteessa ratkaisuja, jotka näemme toimintamme turvaamisen ja potilasturvallisuuden kannalta kokonaisarvioinnin perusteella parhaiksi”, sanoo Tuominen.

Riippumatta siitä, onko työntekijä palannut matkalta vai ei, tärkeää on, että työntekijä ei tule töihin hengitystieoireisena. Jos oireet alkavat työpäivän aikana, hän poistuu kesken työpäivän.

”Matkustamisen vähennyttyä matkoilta palanneiden etätyön merkitys vähenee koko ajan. Vetoan voimakkaasti henkilökuntaan, että myös vapaa-ajan matkustaminen lopetetaan koronaepidemian ajaksi”, huomauttaa Tuominen.

HUSissa todettiin 14.3. uusia koronavirustartuntoja 22. Yhteensä tartuntoja on todettu 127.

