HUSin yhtymähallituksen päätökset 14.11.2022

HUSin yhtymähallitus esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi HUS-yhtymän vision ja strategiset painopisteet vuosille 2023 – 2027.

”HUS valmistautuu osaltaan hyvinvointialueuudistukseen. Siihen liittyen olemme päivittäneet HUS-yhtymälle vision ja strategiset painopisteet sekä tavoitteet ja toimenpiteet strategiakaudelle 2023 – 2027. Arvot ja perustehtävä pysyvät ennallaan, ” sanoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl, ”Keskitymme vahvasti strategian toimeenpanoon. Eteneminen sovitaan ensi vuoden alussa henkilöstön, johdon ja hallituksen kanssa. HUS-yhtymällä on uusi organisaatio ja päivitetty strategia eli olemme laajasti valmiina hyvinvointialueuudistukseen.”

Yhtymäkokoukselle esitetään myös päätettäväksi vuoden 2023 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2025. Talousarvioesityksessä HUS-yhtymän jäsenten yhteenlaskettu jäsenmaksuosuus on 2 003 miljoonaa euroa. Tässä on kasvua vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna 8,1 % ja 11,2 % tilinpäätökseen 2021.

Talousarvioon sisältyy myös erillismäärärahoja, joista suurimpana HUSin oma tutkimusmääräraha 17 miljoonaa euroa.

”HUS-yhtymän vuoden 2023 talousvalmistelu on ollut haasteellinen prosessi, kun HUSin johto ja uusi yhtymähallitus saivat yhtymäkokoukselta ja uusilta omistajilta heinäkuussa hyvin tiukan talousarvioraamin. HUSin johto on joutunut pohtimaan erilaisia keinoja kustannusten hallintaan ja yhtymähallitus on käsitellyt niitä useissa kokouksissa,” kuvaa hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, ”Olen tyytyväinen, että tänään HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarvio on saatu hallituksen osalta hyväksyttyä ja haluan kiittää HUSin johtoa hyvästä valmistelusta.”

Muut asiat yhtymähallitus päätti esityslistan mukaisesti. Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen verkkosivuilla.

