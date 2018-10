HUSissa leikattiin ensimmäisenä Euroopassa vaikeita aivokasvaimia robotisoidulla eksoskoopilla

Neurokirurgiassa robotiikkaa hyödyntävät digitaaliset eksoskoopit korvaavat tulevina vuosina 1960-luvulla käyttöön tulleet leikkausmikroskoopit. Eksoskoopit sopivat myös muille lääketieteen erikoisaloille. HUSin Neurokirurgia pääsi testaamaan laitetta vaikeissa aivoleikkauksissa ensimmäisenä Euroopassa.

Robotisoidut eksoskoopit ovat tulleet Euroopassa juuri markkinoille ja niitä on ollut koekäytössä vasta Lontoossa ja Amsterdamissa. USA:ssa niitä on ehditty jo hankkimaan kliiniseen käyttöön noin 20. HUSissa eksoskooppilla poistettiin ensimmäisenä Euroopassa vaikeita aivokasvaimia neljältä potilaalta viimeisen kahden viikon aikana. Kaikki toimenpiteet sujuivat hyvin.



- Eksoskoopit ovat lähes yhtä merkittävä muutos kuin aikanaan leikkausmikroskooppien markkinoille tuleminen. Toiveena on, että saisimme mahdollisimman pian ensimmäisen oman eksoskoopin, esitti neurokirurgian ylilääkäri, professori Mika Niemelä.



Perinteisessä leikkausmikroskoopissa kuva on ollut optinen ja neurokirurgi on katsonut leikkausnäkymää okulaareista samalla ohjaten laitetta suullaan.



- Eksoskooppi tarjoaa digitaalisen 4K-tasoisen kuvan, johon on tulevaisuudessa mahdollista yhdistää leikkauksen ajaksi vaikkapa radiologiset kuvat. Digitaalista kuvaa voi myös muokata eri tavoin ja korostaa sellaisia asioita, joita ihmissilmä ei muuten suoraan havaitsisi, kertoi neurokirurgian leikkausosaston osastonylilääkäri Martin Lehecka.



Eksoskoopissa robotti seuraa kirurgin kädessä olevia välineitä ja ohjaa kameraa muuttaen leikkausnäkymää liikkeiden mukaisesti.



- Robotti reagoi liikkeisiin todella nopeasti ja tarkasti. Oli mukavaa, kun nyt sai työskennellä ergonomisesti hyvässä asennossa koko ajan, koska leikkausnäkymää voi katsoa suoraan edestä suurelta näytöltä, kommentoi Lehecka.



Eksoskoopin LED-valot tarjoavat myös paremman näkyvyyden syviin ja ahtaisiin leikkausalueisiin. Kameran valot eivät myöskään lämmitä leikkausalueen kudoksia, kuten leikkausmikroskoopin.



Neurokirurgian lisäksi eksoskoopit soveltuvat myös muille leikkausmikroskooppia käyttäville erikoisaloille, kuten esimerkiksi silmätaudeille sekä plastiikka- ja verisuonikirurgiaan. Robotisoidut eksoskoopit maksavat puoli miljoonaa euroa, kun perinteiset neurokirurgien käyttämät mikroskoopit maksavat 300.000-400.000 euroa.