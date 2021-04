HUSissa otetaan käyttöön potilaan vaaratapahtumailmoitukset

Synnyttäminen HUSissa on turvallista 29.4.2021 12:44:45 EEST | Tiedote

HUSin synnytysosastojen, erityisesti Espoon sairaalan kätilöiden työkuorma, resurssien riittävyys ja synnyttämisen turvallisuus on herättänyt julkisuudessa keskustelua. Kätilöiden huoli on kuultu. HUS haluaa korostaa, että synnyttäminen HUSin sairaaloissa on turvallista.