HUSissa pyritään varmistamaan henkilöstön riittävyys

HUSissa on käynnissä useita toimenpiteitä, jotta henkilöstön riittävyys koronaviruspotilaiden hoitamiseksi voidaan varmistaa. Henkilökuntaa koulutetaan tehohoidon tehtäviin sekä rekrytoidaan aktiivisesti.

Henkilöstötilanne HUSissa on tällä hetkellä hyvä, eikä koronavirukseen sairastuneiden tai karanteenissa olevien altistuneiden työntekijöiden määrä näy vielä nousuna koko henkilöstön poissaoloprosentissa. Tehohoidon ja muiden kriittisten toimintojen turvaamiseksi on kuitenkin ryhdytty moniin toimenpiteisiin, jotta riittävä henkilöstökapasiteetti voidaan varmistaa.

Kiireettömän hoidon suunniteltu vähentäminen tulee vapauttamaan jatkossa henkilökuntaa muihin tehtäviin. Niinpä HUSissa on jo aloitettu leikkaussalihoitajien ja lääkärien koulutus tehovalvonnan tehtäviin. Myös vuodeosastojen henkilökunta saa lisäkoulutusta happihoidon antamiseen.

Myös hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä terveydenhuollon koulutuksen omaavia henkilöitä on siirtynyt auttamaan potilashoidon tehtävissä.

HUS rekrytoi tällä hetkellä lisää henkilökuntaa ottamalla muun muassa yhteyttä eläköityneisiin HUSin työntekijöihin. Haussa on hoitohenkilöstöä, joilla on kokemusta tehohoidosta, leikkaussalihoidosta tai infektiopotilaiden hoidosta. Näiden alojen osaajat voivat myös itse hakeutua töihin HUSiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rekrytointi(at)hus.fi. Viestin aiheeksi kirjoitetaan “Lisäresurssi”.

Sijaisten palkkaamista on helpotettu ja tarvittaessa voidaan henkilöstöä myös siirtää sisäisesti eri yksiköiden välillä sinne missä tarve on suurin. HUS on myös kartoittamassa opintojensa loppuvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden valmiuksia ja halukkuutta tulla töihin. Myös lääketieteen opiskelijoiden rekrytointia pohditaan.

Lisätiedot:

Hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo, piia.aarnisalo(at)hus.fi