HUS:n hallitus käsitteli vuoden 2018 talousarviota

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli HUS:n ensi vuoden talousarviota, jossa toimintakulut ovat 2,05 miljardia euroa. Kun siihen lisätään poistot ja rahoituskulut, rahoitettavaa tulee yhteensä 2,17 miljardia euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat 1,55 miljardia ja muut tuotot yhteensä 615 miljoonaa euroa.

- Tämä on budjetin iso kuva. Mutta sitten tulee se mikrokuva ja se on jo hankalampi asia. Kun väestö kasvaa ja ikääntyy Uudellamaalla, palveluiden tarve kasvaa ja on monia tärkeitä asioita, joihin tarvitaan lisäresursointia, toimitusjohtaja Aki Lindén sanoi hallituksen kokouksessa.

Palveluiden kasvu aiotaan rahoittaa toiminnan tehostamisella niin, että HUS pääsee kahden prosentin tuottavuustavoitteeseensa. Pääosa tehostamisesta aiotaan tehdä vähentämällä henkilöstökuluja.

Hallitukselle esiteltiin myös taloussuunnitelmaa aina vuoteen 2020 asti. Investointiohjelma jatkuu vielä siitäkin eteenpäin. Suurin osa investoinneista on rakennushankkeita.

Hallitus käsittele ensi vuoden budjettia vielä kaksi kertaa tämän syksyn aikana. Talousarviosta päättää HUS:n valtuusto joulukuussa.

Palvelukeskusyhtiöiden etenemissuunnitelma hyväksyttiin

Hallitukselle esiteltiin uusien palvelukeskusyhtiöiden perustamisen tilannetta. HUS:n valtuusto päätti viime kesäkuussa, että HUS ryhtyy valmistelemaan talous- ja henkilöstöpalvelukeskusyhtiön sekä ICT-yhtiön perustamista.

Tulevan sote-uudistuksen vuoksi Suomeen on perustettu kolme valtakunnallista palvelukeskusta. Tulevat maakunnat on velvoitettu käyttämään näiden palvelukeskusten palveluja. HUS valmistautuu sote-aikaan muun muassa perustamalla nyt omia yhtiöitään.

Tavoitteena on, että yhtiöt pystyisivät aloittamaan toimintansa ensi huhtikuussa. Kun maakunnat aloittavat toimintansa, yhtiöt siirtyvät Uudenmaan maakunnalle.

Hallitus hyväksyi etenemissuunnitelman. Yhtiöiden perustamisesta päätetään joulukuussa.

Pöytäkirja