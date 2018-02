HUS:n huippuosaaminen suulakihalkioiden hoidossa tanskalaisten lasten avuksi

Lastenklinikalla Helsingissä on hoidossa seitsemän tanskalaista lasta, joille suoritetaan suulakihalkioleikkaus.

Tanskassa on kertynyt hoitojonoa lasten suulakihalkioiden leikkauksiin ja maan yliopistosairaala pyysi HUS:lta apua hoitojonojen purkamiseen.

-Pystymme myös julkisella sektorilla vastaamaan nopeasti haasteeseen. Saimme varsin lyhyessä ajassa sovituksi koko leikkausprosessin kuntoon ja potilaat pääsevät nyt tarvitsemaansa hoitoon. Alun perin varauduttiin kolmeentoista potilaaseen, mutta viime hetken peruutusten takia potilasmäärä supistui seitsemään, sanoo toimialajohtaja Jari Petäjä.

-Suulakihalkiopotilaat leikataan keskimäärin 9-12 kuukauden iässä. Jotta hoito voidaan antaa oikea-aikaisesti, piti leikkausajat järjestää lapsille nopeasti pyynnön tultua, toteaa plastiikkakirurgi Junnu Leikola.

Kaikki potilaat leikataan kahden viikon aikana ja potilaat viipyvät vuodeosastolla keskimäärin 3-4 vuorokautta. Lastenklinikalla vuodepaikkoja riittää kaikille tarvitseville. Suomalaisten potilaiden leikkausaikoihin tanskalaisten potilaiden hoito on vaikuttanut joko niin, että leikkausta on aikaistettu tai muutamassa tapauksessa leikkaus on siirtynyt viikolla tai kahdella.

-Helpottaaksemme perheiden päätöstä lähteä ulkomaille hoitoon pienen lapsen kanssa, järjestelemme kaikki matkustamiseen ja majoittumiseen liittyvät palvelut sekä muut hallinnolliset asiat HYKSin Oy:n toimesta, kertoo johtava ylilääkäri Hanna Tuominen.

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää harvinaissairauksien hoidossa

Harvinaissairauksissa potilasmäärät ovat Suomen kaltaisessa maassa pieniä. Helsingin Lastenklinikalla hoidetaan Suomessa keskitetysti monia harvinaissairauksia.

HUS:ssa on useiden vuosien ajan tehty systemaattista työtä ulkomaisten potilaiden hoidon lisäämiseksi oman osaamisen ja tietotaidon ylläpitämiseksi. Tavoitteena on, että kansainvälisten esimerkkien mukaisesti noin 5-10 % vaativimman lasten erikoissairaanhoidon tuotannosta kohdistuisi ulkomaalaispotilaisiin. Tällä hetkellä toimintaosuus on noin 1-2 %. HUS:ssa hoidettiin viime vuonna 30 ulkomaalaista lapsipotilasta, vuonna 2016 potilasmäärä oli 40.

Suulakihalkioiden hoito

HUS:ssa on yli 70 vuoden kokemus huuli- ja suulakihalkiopotilaiden hoidosta. Huuli- ja suulakihalkiokeskus HUSUKE on Pohjoismaiden toiseksi suurin, ja hoitotulokset ovat korkeaa kansainvälistä tasoa. Potilaita on vuosittain noin 100. Leikkauksia tehdään 150. Huuli- ja suulakihalkioiden lisäksi HUSUKEssa hoidetaan myös erilaisia kallon saumojen luutumishäiriöitä.

-Olemme valmistautuneet kouluttamaan ja konsultoimaan tanskalaisia kollegoita tarvittaessa myös potilaiden jatkohoidossa, sanoo Junnu Leikola.