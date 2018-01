HUS:n potilaslaskuja vahingossa useaan kertaan asiakkaille

Potilaslaskutuksessa tapahtuneen virheen vuoksi on yli 22 000 HUS:n asiakasta saanut vahingossa saman laskun kolmeen kertaan. HUS pahoittelee virhettä ja pyytää asiakkaita tarkistamaan laskut ja maksamaan identtisistä laskuista vain yhden.

Uuden vuoden molemmin puolin, 29.12.2017 – 3.1.2018, on HUS:n tekemistä potilaslaskuista 22 609 kappaletta lähtenyt asiakkaille vahingossa kolmeen kertaan. Laskut on lähetetty kolmessa eri kuoressa ja niissä kaikissa on sama potilaslasku.

Asiakkaita pyydetään tarkistamaan saamansa laskut ja mikäli ne ovat täsmälleen samanlaisia, maksamaan vain yksi lasku. Ylimääräiset laskut voi heittää roskiin eikä asiakaspalveluun tarvitse erikseen ottaa yhteyttä. Asiakkaat saavat lisäksi erillisen kirjeen, jossa kerrotaan laskutusvirheestä ja miten heidän tulee sen vuoksi menetellä.

Osa asiakkaista voi saada normaalistikin kaksi erilaista laskua kahdesta eri sairaalakäynnistä tai toimenpiteestä. Nämä laskut maksetaan tavalliseen tapaan.

Mikäli asiakas maksaa saman laskun epähuomiossa useaan kertaan, HUS ottaa yhteyttä ja pyytää asiakasta toimittamaan tilinumeron, mihin ylimääräiset maksut voidaan palauttaa.

Laskujen monistumisen syynä on virhe, joka on tapahtunut HUS:n käyttämän palveluyrityksen käsittely- ja tulostusprosessissa. HUS pahoittelee virheen vuoksi asiakkaille syntynyttä ylimääräistä vaivaa.

Lisätietoa HUS:n potilaslaskuista saa laskutuksen asiakaspalvelusta arkisin klo 9-15 puh. 09-471 785 50 ja sähköpostitse potilaslaskutus@hus.fi.





Lisätiedot:

Tuula Lasander

tukipalvelujohtaja

HUS-Tukipalvelut

0400 749 033

Satu Willgren

palvelupäällikkö

HUS-Tukipalvelut

050 427 9725

(vain klo 18.00 saakka)