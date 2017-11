HUS:n potilastietojärjestelmässä tänäänkin ongelmia

Laaja tietoliikennehäiriö HUS:n sairaaloissa 7.11.2017 17:06 | Tiedote

HUS:n sairaaloissa on havaittu laaja tietoliikennehäiriö, joka koskee kaikkia tietojärjestelmiä. Esimerkiksi potilastietojärjestelmää ei voi tällä hetkellä käyttää. Potilastiedot kirjataan käsin, kunnes vika on saatu korjattua. - Häiriön aiheuttaja on vioittunut tietoliikennelaitteen osa. Nyt olemme löytäneet vian, mutta arviota korjausajan pituudesta ei vielä ole, tuotantopäällikkö Risto Laakkonen HUS:n tietohallinnosta sanoo. Tietoliikennehäiriö alkoi tiistaina 7.11. puolen päivän jälkeen. Tavoitteena on, että sairaaloiden toiminta jatkuu häiriöstä huolimatta mahdollisimman normaalina. On todennäköistä, että kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan siirtämään häiriön takia. Hätätoimenpiteet hoidetaan normaalisti. Lisätietoja: Johtava ylilääkäri Petri Bono, HYKS 050 4270943