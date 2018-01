HUS:n ympärillä ja sisällä meneillään paljon tärkeitä asioita

Toimitusjohtaja Aki Lindén piti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen alussa tilannekatsauksen. Sekä HUS:n sisällä että sen toimintaympäristössä on meneillään paljon tärkeitä asioita.

Tärkeimpänä asiana oli Suomen hallituksen joulun alla tekemä linjaus, jonka mukaan pakollisia asiakasseteleitä ei käytettäisi erikoissairaanhoidossa aiemmin esitetyssä laajuudessa. Lindén piti linjausta erinomaisena HUS:n kannalta.



- Lisäksi päätettiin muuttaa erikoissairaanhoidon erikoisaloja perusterveydenhuollossa. Meillehän tämä ei ole ollut ongelma, vaan päinvastoin pidämme hyvänä asiana, että erikoislääkäreitä lisätään terveyskeskuksiin, Lindén sanoi hallituksen kokouksessa.

Meneillään olevista hankkeista Lindén nosti Haartmannin ja Malmin päivystysten siirtymisen Helsingin kaupungilta HUS:lle. Siirto on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alussa.

- Tämä on jättimäinen hanke ja se on hoidettava hyvin, Lindén sanoi.

Työolobarometrin tulokset lähes ennallaan



Hallitukselle esiteltiin vuoden 2017 työolobarometria. Yleisesti koko HUS:n tasolla ei tullut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

- Esimiesindeksi nytkähti ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen ylöspäin. Meidän tavoitteemme esimiesindeksissä on 3,9 ja pääsimme nyt koko HUS:n tasolla tulokseen 3,66. Kolme yksikköä ylsi tavoitteeseen, henkilöstön kehittämispäällikkö Salla Koivunen sanoi.



Työolobarometrin vastausprosentti oli 67.

HUS:n ja perusterveydenhuollon yhteistyötä kehitetään



Hallitus käsitteli myös HUS:n ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön kehittämistä. Asia oli yksi HUS:n strategisista painopisteistä viime vuonna.



- Kaikkien HUS:n jäsenkuntien kanssa on nyt sovittu tavoitteista. Kiersimme kaikki kunnat läpi. Minusta tämä asia menee määrätietoisesti eteenpäin, HUS:n perusterveydenhuollon yksikön johtaja Tapani Hämäläinen sanoi.



Meneillään on esimerkiksi reaaliaikaisten etäkonsultaatioiden aloittaminen. Tästä asiasta on aloitettu pilotti jo viime vuoden puolella. Lisäksi on käynnistetty lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma.



Pöytäkirja