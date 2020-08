Husulanmäki – resurssiviisasta ryhmärakennuttamista ihmisten tarpeista käsin

Lapinjärven Husulanmäelle on suunniteltu asuinalue, jossa resurssiviisaat ratkaisut huomioidaan niin rakentamisessa kuin alueen toimintojen suunnittelussa. Alueeseen pääsee tutustumaan asiantuntijoiden johdolla sunnuntaina 30.8. klo 15–18.

Husulanmäen aluetta kehitetään Lapinjärven kunnan, Aalto-yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyönä Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeessa. ”Tavoitteena on löytää Husulanmäen alueelle ja tuleville asukkaille sopivia resursseja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hyödyntäviä ratkaisuja niin itse rakentamiseen kuin alueen palvelujen ja toimintojen suunnitteluun”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tanja Pöyhönen.

Husulanmäki on Lapinjärveen rajautuva niemi, joka on luontoarvoiltaan erityinen, sillä se on toiminut Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueena 1930-luvulta lähtien. Alueella on tästä syystä poikkeuksellisen monimuotoinen puu- ja kasvilajisto. Aluetta on hoidettu luontoa kunnioittavasti ja siellä löytyy poikkeuksellisen paljon vanhoja puita. Lapinjärven kunnan omistukseen alue siirtyi vuonna 2016, jonka jälkeen sinne on kaavoitettu 12 pientalon asuinalue. Erikoisen alueesta tekee se, että jokaisella neljän talon kokonaisuuteen kuuluu oman tontin lisäksi yhteinen piha-alue sekä yhteiskäyttörakennus, jonka toiminnot asukkaat voivat suunnitella omista tarpeistaan käsin. ”Yhteisrakennuksiin voi rakentaa esimerkiksi vertikaaliviljelmän tai tilat yhteiskäyttöautolle. Kaikki lähtee asukkaiden tarpeista. Jokuhan voi haluta sinne vaikka kuntosalin”, toteaa Pöyhönen.

Alueelle etsitään ryhmärakennuttamisesta sekä yhteisöllisestä ja resurssiviisaammasta elämästä kiinnostuneita asukkaita. ”Hankkeessa pyritään löytämään nimenomaan tulevien asukkaiden tarpeita palvelevia ratkaisuja”, kertoo Pöyhönen. ”Hankkeen kautta on mahdollista saada ainutlaatuista tukea resurssiviisaiden ja omaa hyvinvointia edistävien ratkaisujen tekemiseen, sillä hankkeen asiantuntijat ovat tulevien asukkaiden käytössä vuoden 2021 loppuun asti.”

Hankkeessa järjestetään useita tilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa muun muassa ryhmärakennuttamisesta, rakentamisen ja asumisen resurssiviisaista ratkaisuista sekä rakennetun ympäristön ja luonnon vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin. Seuraava tilaisuus on 25.8.2020 klo 17–19 hyvinvointiteemainen webinaari, johon mahtuu vielä mukaan.

Husulanmäkeen pääsee tutustumaan paikan päälle asiantuntijoiden johdolla sunnuntaina 30.8.2020 klo 15–18. Tilaisuudessa tutustutaan rakennuspaikkoihin, Husulanmäen ainutlaatuiseen luontoon ja olemassa oleviin rakennuksiin. Hankkeen ja kunnan asiantuntijat kertovat alueen suunnitelmista ja vastaavat kysymyksiin.

Lisätietoja:

Tanja Pöyhönen, projektipäällikkö

044 753 5314

tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi