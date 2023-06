Huuhkajien oodi suomalaisille jalkapalloseuroille!

Maanantaina 19. kesäkuuta yli 30 000 suomalaisen jalkapalloyhteisö kokoontuu San Marino -perheottelussa Olympiastadionille. Eteläkaarteessa Huuhkajia kannustaa 345 juniorijoukkuetta, eli yli 6 900 jalkapallojunioria.

Huuhkajille maanantain San Marino -ottelu on mitä parhain hetki esittää kunnianosoitus suomalaisten jalkapalloseurojen tekemää väsymätöntä työtä kohtaan.

Ottelua varten jokaiselle Huuhkajien pelaajalle sekä päävalmentaja Markku Kanervalle on teetetty lämmittelypaita, johon on painettu kaikkien heidän edustamiensa suomalaisten jalkapalloseurojen logot. San Marino -ottelun jälkeen paidat heitetään eteläkaarteeseen jalkapallojunioreille.



- Haluan kiittää jokaista suomalaista jalkapalloseuraa, seuratyöntekijöitä ja erityisesti kaikkia vapaaehtoisia siitä korvaamattomasta työstä, jota teette päivittäin suomalaisen jalkapallon eteen. Suomalainen jalkapallo on valtava yhteisö, jossa seurat ovat keskiössä, Huuhkajien Rasmus Schüller sanoo.

Iloksemme voimme todeta, että viime vuosina Huuhkajien ottelutapahtumien yleisömäärät ovat olleet kasvussa. Huuhkajat toivoo, että innostus Huuhkajien ympärillä näkyy myös kotimaisten jalkapalloseurojen katsomoissa. Kannustamme kaikkia suomalaisia tukemaan paikallisia jalkapalloseurojaan!

