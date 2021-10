”Huumehelvetti” on väkevä tarina nykyisestä isoisästä, jonka sydänkäyrä näytti sairaalassa vuonna 2012 suoraa viivaa.

Nuori lahtelainen jääkiekkolupaus Pasi Tuomaila alkoi käyttää alkoholia 14-vuotiaana. Kun päihteet eivät tuoneet nuorelle miehelle enää riittävää mielihyvää, piti saada uusia kokemuksia, uusia nousuja. Lopulta huumeet ja huumemaailma veivät Pasin pois Lahdesta ja hän päätyi elämään Helsingin kaduille.

”Olin siinä tilanteessa, että en oikeasti edes tiennyt mitä itseeni pistin ja millä välineillä.”

Huumehelvetti ja paluu kuolemanportilta elämään (Basam Books 2021) kertoo Pasin tarinan 20 vuotta kestäneestä huumehelvetistä, sairastumisesta, kadulla elämisestä, kokemuksesta vankimielisairaalassa sekä vankila- ja laitoskierteistä.

Tie on ollut pitkä ja rankka, mutta Pasi haluaa omalla esimerkillään antaa niin päihteidenkäyttäjille kuin heidän läheisilleen toivoa siitä, että kenellä tahansa on mahdollisuus raitistua ja toipua kunhan saa vain oikeanlaista päihdekuntoutusta ja hoitoa. Nyt Pasi on ollut raittiina yhdeksän vuotta ja toimii tällä hetkellä arvostettuna päihdetyön ammattilaisena, minkä lisäksi hänet valittiin 2021 kuntavaaleissa Lahden kaupunginvaltuustoon.

”Haluan antaa tämän kirjan myötä päihderiippuvuudelle kasvot ilman minkäänlaista häpeää ja kertoa rehellisesti mitä on elää kaiken menettäneenä kadulla ja alkaa sen jälkeen rakentamaan elämää kaikkien menetettyjen vuosien jälkeen.”

Kirjaa varten on haastateltu Pasin perhettä, ystäviä sekä eri alojen asiantuntijoita – poliiseista lääkäreihin. Lisäksi haastateltuina ovat entinen huippujääkiekkolija ja lapsuudenystävä Marko Jantunen ja Pasin lapsuudenystävä, nykyinen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sekä Pasin puolustusasianajaja Kari Aarrevuo.

Huumehelvetti vastaa päihderiippuvuussairauteen liittyviin kysymyksiin: Millä tavalla päihderiippuvuuden mekanismit alkavat ohjailla päihderiippuvaisen ihmisen käyttäytymistä? Millä tavalla ihminen käyttäytyy läheisiään kohtaan ja miltä tilanne näyttää läheisten silmissä?

”Tänä päivänä en vaihtaisi tätä saavutettua elämää ja asioita käyttämiseen. Niin isoa pussia ei maailmasta löydykään. Vaakakupissani painaa tällä hetkellä enemmän elämä kuin huume. Sinne huumehelvettiin en enää halua, sen olen nähnyt ja se meinasi tappaa minut. Haluan elää ja nauttia elämästäni!”

Huumehelvetti ja paluu kuolemanportilta elämään -kirjan julkistamistilaisuutta vietetään Rosebud Sivullisessa perjantaina 5.11. klo. 17 alkaen!

Tilaisuudessa keskustelemassa ovat Pasi Tuomaila ja Marko Jantunen, entinen huippujääkiekkoilija ja Pasin lapsuudenystävä. Tilaisuudessa on lisäksi mukana Pasin lapsuudenystävä, nykyinen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Rosebud Sivullinen sijaitsee osoitteessa Kaisaniemenkatu 5, 00100 Helsinki.

Lisää tietoa tapahtumasta Facebookissa: https://fb.me/e/m96yiSfmn