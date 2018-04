Huumorilla on sijansa työntekijöiden rekrytoinnissa

Humoristiset työpaikkailmoitukset saavat huomiota ja niitä jaetaan internetin some-kanavissa. Yhtäältä työnhakijat voivat testata, sopiiko oma persoona yksiin huumoria rekrytointi-ilmoituksissaan käyttävän yrityksen kanssa, toisaalta huumori voi synnyttää myös negatiivisia tuntemuksia ja kuulopuheita yritystä kohtaan.

Huumoria rekrytointimainonnassa on selvittänyt markkinoinnin alan väitöstutkimuksessaan filosofian maisteri Eeva-Liisa Oikarinen, jonka väitöskirja Näkökulmia rekrytointimainonnan huumoriin internetissä (Perspectives on humor in recruitment advertising on the Internet) tarkastetaan Oulun yliopistossa 27.4.2018.

Oikarinen määrittelee huumorin viestintätyyliksi ja osaksi työnantajabrändiviestiä. Yrityksen työpaikkailmoituksessa voidaan hyödyntää vaikkapa itseä vähättelevää huumoria tai ironiaa: työhön voidaan hakea laiskaa tyhjäntoimittajaa tai yritys voi kuvata olevansa väsynyt ja ankea firma.

Tutkimus nostaa esiin liikkeenjohdolle merkittäviä huumoriin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Liikkeenjohdon on tutkijan mukaan syytä hahmottaa työnantajabrändiviesti työpaikkailmoituksessa niin, että se koostuu työntekijää, työnhakijaa, ulkoisia sidosryhmiä, yritystä ja työtä käsittelevistä teemoista sekä tyylielementistä, kuten huumorista.

Oikarinen kehittää uuden tutkimusnäkökulman rekrytointimainonnan huumorin tarkasteluun. Tutkimuksen tuloksena rakennetaan viitekehys internetissä toteutettavan rekrytointimainonnan huumoriin. Se keskittyy viestinnän eri näkökulmiin: se määrittelee huumorin osaksi työnantajabrändiviestiä, tutkii työnhakijoiden vasteita huumoriin ja sitä, miten humoristisen työpaikkailmoituksen ja yrityksen hauskan ilmapiirin yhteensopivuus muokkaa huumorin vaikutuksia.

Tutkimuksella on uutuusarvoa, koska huumoria rekrytointimainonnassa käsittelevää tutkimusta ei juuri ole. Ilmiötä tutkittiin rekrytointimainosten ja rekrytointikampanjan tasoilla ja aineistoa kerättiin pienen yrityksen internetin viestintäkanavasta.