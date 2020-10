Huutokaupassa legendaarisia keräilykohteita

Naantalissa järjestetään keräilyn erikoishuutokauppa 16.-17.10. Myynnissä on huikea määrä kohteita. Yli 3100 keräilykohdetta käsittää mm. postimerkkejä, rahoja, mitaleja, koruja, kelloja, hopeaesineitä, lasia ja muita kiinnostavia keräily- sekä vintage-esineitä.

Pala suomalaista historiaa on myynnissä oleva Suomi-konepistooli. Pistooli on kuulunut sodassa ansioituneelle kaukopartiomiehelle. Ase on deaktivoitu ja sen puolesta sen voi kuka tahansa huutaa itsellensä turvallisin mielin. VTT ja Keksintösäätiö ovat arvioineet Suomi-konepistoolin olevan yksi merkittävimmistä suomalaisista keksinnöistä.

Mykistävä tarjonta on myös postimerkeissä. Niistä mainittakoon harvinainen kokonaisten arkkien sarja vuoden 1922 Karjalamerkeistä. Näiden harvinaisten arkkien lähtöhinta on 5 000 €. Toinen legendaarinen postimerkkiharvinaisuus on Zeppelin-postimerkki virhepainamalla 1830. Virhepainamamerkki tavallisen merkin kera kirjeellä on lähtöhinnaltaan 3 000 €.

Koko huutokaupan tarjontaan voi tutustua netissä, jossa on kuvattuna kaikki myytävät kohteet osoitteessa: www.hellmanhuutokaupat.fi

Oy Hellman -huutokaupat

16. - 17.10.2020

Noutokatu 3

Naantali

Puh 02 2547200

Lisätietoja:

Tatu Untinen puh 040 5455624, tatu.untinen@filateliapalvelu.com