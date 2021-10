Huutokaupasta ostettu ambulanssi kotiintoimituksella? - Kiertonet otti ensimmäisenä käyttöön Biilan siirtopalvelun laajennuksen

Verkossa toimiva julkisen sektorin huutokauppa Kiertonet ja autojen siirtopalvelua tarjoava Biila ovat aloittaneet yhteistyön huutokauppa-autojen kotiintoimituksen osalta. Yhteistyössä on kyse uudesta ominaisuudesta Kiertonetin huutokauppanäkymässä, jossa auton ostanut henkilö voi tilata autolle toimituksen haluttuun osoitteeseen.

“Meillä myynti on maanlaajuinen. Kysyntä kohtaa, oli myyjä tai ostaja mistä päin Suomea tahansa. Jos ostaa Torniosta auton ja asuu itse Hangossa, niin siinä on maantieteelliset haasteet saada auto kotiin. Biilan autojen siirtopalvelu ratkaisee tämän ongelman”, Kunto sanoo.

Etäkaupankäynnissä autojen kotiintoimitukselle on kysyntää laajemminkin.

“Lähdimme aluksi keskustelemaan Kiertonetin kanssa tästä verkkokauppaan asennettavasta lisäosasta ja he halusivat olla ensimmäisenä ottamassa auton kotiintoimituksen mahdollistavan lisäosan käyttöön”, kertoo Biilan markkinointijohtaja Viljami Laurila.

Biilan autojen siirtopalvelua on kehitetty vuosien aikana ja yritys on saanut lisää resursseja tuotekehitykseen. Biila on hiljattain avannut siirtoajojen tilauksen ilman, että siinä tarvitsee käyttäjätunnuksia - siirron saa tilattua nopeasti muutamalla klikkauksella. Osoitetiedot täytetään lomakkeeseen ja varaus maksetaan etukäteen, jonka jälkeen Biilan kuljettaja suorittaa auton siirron.