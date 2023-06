Huutokauppa Helanderilla järjestetyllä Luonnonperintösäätiön taidehuutokaupalla kerättiin 45 000 euroa suomalaisen luonnon suojeluun – varoilla ostetaan ikimetsää

Huutokauppa Helander on perustettu 1980-luvulla. Vuodesta 2012 sen on omistanut Yesterdays Finland Oy. Asiakaskunta on kansainvälistä ja valikoima on laaja ja kattaa kaiken mahdollisen valaisimista designhuonekaluihin, uniikeista sisustuslöydöistä keräilyesineistöön, antiikista vintageen – kodin käyttöesineitä unohtamatta. Arvostamme laatua ja panostamme designiin. Tervetuloa mukaan huutokaupan mielenkiintoiseen maailmaan!