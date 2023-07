Huvilanranta tuo Tokoinrantaan vaihtuvan ravintolavalikoiman ja maksutonta ohjelmaa

Helsingin juhlaviikkojen ikoninen tapahtumapaikka Huvila sai viime vuonna ympärilleen laajan yleisölle avoimen festivaalikeskus Huvilanrannan. Arkkitehtuurin Finlandialla palkitun JKMM Arkkitehtien suunnittelema terassialue aukeaa tänä vuonna jo kolme viikkoa ennen Juhlaviikkojen alkamista ja on auki aina festivaalin loppuun asti.

Vaihtuva ravintolatarjonta kutsuu herkuttelemaan jo ennen Juhlaviikkoja



Huvilanrannan ruoka- ja juomatarjonnasta vastaa useamman ravintolan valikoima räätälöidyin ruokalistoin. Terassin aukeamisesta Juhlaviikkojen alkuun 28.7.–16.8. Huvilanrannan kävijöitä palvelevat Helsingin parhaaksi lounaspaikaksi valittu Satama Bar & Bistro, ruokaisissa vegaanisissa annoksissa kunnostautunut Just Vege ja korealaisen katukeittiön vahvistus POCHA!.



Juhlaviikkojen aikana 17.8.–3.9. Huvilanrannan kävijöille makuelämyksiä tarjoilevat marokkolainen Casa Moro, villiruokaan erikoistunut Skutta sekä kaupungin parhaat tacot tarjoileva Lopez y Lopez. Bar Pommes Frites Powered by Mummon tarjoaa lisäksi yllätyksellisiä loaded fries -annoksia koko terassin aukiolon ajan. Huvilarannan juomatarjonnasta vastaa Helsinki Bryggeri.

Maksutonta ohjelmaa dj-illoista lasten diskoon



Huvilanranta tarjoaa viiden viikon ajan myös laajan kattauksen maksutonta ohjelmaa kuten dj- ja bändikeikkoja. Elokuun keskiviikko- ja torstai-iltaisin Huvilanrannan kävijöitä viihdyttävät tanssittavan diskomusiikin Under the Sun -klubi sekä vaihtuvien dj-vieraiden We Are Your Friends -klubi, jossa kuullaan muun muassa DJ Orkideaa ja Roberto Rodriguezia. Perjantai- ja lauantai-iltaisin sukelletaan erilaisten musiikkityylien maailmaan niin dj-musiikin kuin akustisten keikkojenkin myötä.

Huvilanrannan avajaisviikonloppuna 28. ja 29. heinäkuuta kuullaan romurautaa ja kierrätysmateriaalia soittimina hyödyntävää Trash Drumming -yhtyettä sekä Olli Ojajärven ja Mitja Tuuralan jazzinlempeään tunnelmaan johdattava Jazz & Conversations -tapahtumaa. Perjantaina 4. elokuuta yleisöä villitsee suomalaisella musiikilla tanssittava dj-duo Paha Vaanii, ja lauantaina 5. elokuuta Elias Gould tuo kitaravetoisen indie-rockinsa Huvilanrantaan. Sunnuntaina 30.7. ja 6.8. taas viihdytään koko perheen Skidit-diskossa.

Huvilanranta on auki 28.7.–16.8. arkisin klo 15–23 ja viikonloppuisin klo 13–23 sekä 17.8.–3.9. päivittäin klo 13–23. Ravintolatarjonta ja täydentyvä ohjelma löytyvät kokonaisuudessaan verkosta: helsinkifestival.fi/huvila.

Helsingin juhlaviikkoja vietetään 17.8.–3.9.2023. Kaikkien esitysten ja konserttien liput ovat myynnissä Ticketmasterissa tai lippu.fi:ssä. Lisätiedot: helsinkifestival.fi

Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppaneita ovat Helsingin Sanomat ja Elisa, sponsori Accenture ja palvelukumppanit Akun tehdas, Helsinki Bryggeri, Heku, Marski by Scandicja Renault.