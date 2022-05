Huvilatie muutetaan pyöräkaduksi – katuosuuksia suljetaan töiden ajaksi

Työt alkavat Alskatintien päästä ja etenevät kohti Gerbyn rantatietä. Kadulla oleva kaivanto on kerrallaan noin 10-15 metriä pitkä ja alueella liikkuu töiden aikana paljon maanrakennuskoneita. Tästä johtuen Huvilatie suljetaan saneerattavalta osuudelta ja liikenne ohjataan vaihtoehtoista reittiä.

Huvilatien saneeraus liittyy Gerbyn kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävän rakentamiseen ja se mahdollistaa entistä sujuvamman ja nopeamman pyöräilyn Gerbyn sekä keskustan välillä.

Pyöräkatu on uusi katutyyppi, jolla on oma liikennemerkkinsä ja jolla liikutaan pyöräilyn ehdoilla. Pyöräkadulla saa ajaa autolla, mutta pyöräilijöille on annettava esteetön kulku ja vauhti on sovitettava pyöräilijöiden tahtiin. Jalankulkijoille on pyöräkadulla oma jalkakäytävänsä niillä kohdin, kuin se on mahdollista.