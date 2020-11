Huvudstadsregionen befinner sig i en fas av allmän samhällsspridning

HUSin koronavirusinfossa aiheena ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne ja koronavirukseen liittyvät tutkimukset 19.11.2020 15:28:21 EET | Kutsu

HUSin seuraava koronavirusinfo on perjantaina 20. marraskuuta kello 13. Kellonaika on muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Infon aiheena on ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne sekä koronavirukseen liittyvät lääketieteelliset tutkimukset.