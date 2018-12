Hybridi-tv-lisäpalvelut saavuttaneet suuren suosion osana tv-ohjelmia

Syksy 2018 tarjosi ennätysmäärän hybridi-tv-palveluja osana suosittuja tv-formaatteja. Digita kehittää jatkuvasti yhdessä mediayhtiöiden kanssa hybridi-tv-palveluja, jotka rikastuttavat katsomiskokemusta vain kaukosäätimen napin painalluksella.

Ensimmäinen hybridi-tv-palvelu tehtiin jo vuosi sitten Sanoman kanssa Idols-äänestykseen. MTV:n kanssa ensimmäinen hybridi-tv-tuotanto oli Kingi viime keväänä. Hybridi-tv-palvelun suosio yllätti Digitan ja tv-kanavat. Hybridi-tv:llä annetuilla äänillä on ollut merkittävä vaikutus äänestyksissä.

Luonteva jatko onkin ollut tuoda hybridi-tv-palvelut osaksi suosikkiformaatteja laajemmin. Tänä syksynä hybridi-tv-katsojat ovat päässeet arviomaan suosikkejaan Putouksessa, Idolsissa, Tanssii Tähtien Kanssa-kisassa. Myös Jahti ja Love Island Suomi sisälsivät hybridisovelluksen. Tämän lisäksi hybridi-tv-lisäpalveluissa on rikastettu ohjelmayhteistyökumppaneiden brändinäkyvyyttä taktisin komponentein, kuten arvontaan osallistumisien sekä animoiduin brändinäkyvyyksien kautta.

Näyttää siis siltä, että hybridi-tv on tullut jäädäkseen äänestyskanavana. ”Hybridi-tv-äänestyksen suosio perustuu sen yksinkertaiseen ja ilmeiseen toiminnallisuuteen ohjelman yhteydessä. Kun omaa suosikkia pääsee äänestämään ilmaiseksi pelkästään kaukosäätimen nappia painamalla ilman muita laitteita tai sovelluksia, on äänestyskynnys matalalla. Tämän vuoksi hybridi-tv on äänestyskanavana erittäin suosittu ja merkittävä lopputuloksen kannalta. Hybridi-tv-lisäpalveluiden click rate on ollut jopa 60 %”, kertoo videojakelupalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Teppo Ahonen Digitasta.

”Hybridipalveluiden osalta tähän mennessä nähty vuorovaikutteisuus on vasta alkua. Käytännössä vain mielikuvitus on rajana sille, miten teknologiaa voidaan hyödyntää ohjelmien yhteydessä. Media- ja tuotantoyhtiöt ovatkin olleet erittäin kiinnostuneita tv-katselun uudesta ulottuvuudesta myös katselun yhteydessä syntyvän datan osalta”, toteaa Ahonen. ”On selvää, että tulemme näkemään vielä moninaisia sovellusalueita”, lupaa Ahonen.

Hybridipalveluita tarjolla jo kaikilla vapailla kanavilla

Hybridi-tv-palvelut tarjotaan osana tv-kanavia, joten tarjolla olevat palvelut vaihtelevat myös kanavittain. Tällä hetkellä lähes kaikilla kanavilla on käytettävissä vähintään hybridi-tv-ohjelmaopas ja Ylen, MTV:n, Sanoman ja AlfaTV:n kanavilla myös muun muassa netti-tv-palvelut. Tämän lisäksi kanavilla tarjotaan ohjelmiin liittyviä lisäpalveluita, joiden tarjonta vaihtelee ohjelmien esityskausien mukaan.

Hybridi-tv-palvelut ovat tällä hetkellä tarjolla Digitan antenni-tv-verkossa sekä Telian Kaapeli-TV:ssä. Muut kaapeliyhtiöt ovat toistaiseksi poistaneet palvelut tv-kanavilta ennen niiden jakelua asiakkailleen. Hybriditelevisiovastaanottimia on suomalaisissa kotitalouksissa tällä hetkellä arviolta noin 400 000. Määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden aikana ja kasvun odotetaan jatkavan samaa vauhtia seuraavien vuosien aikana. Kaikkien Suomessa myytävien merkittävien laitevalmistajien äly-tv-laitteet tukevat hybridi-tv:tä, kun myös Samsung ilmoitti vuoden 2018 malliensa tukevan HbbTV-palveluja.

Hybridi-tv-sisältöjen listaa päivitetään jatkuvasti osoitteessa hybriditv.fi

